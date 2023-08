………………………………………………………

デンハム ズボン(白色)

◆ポイント

・80年代 USA製 Levisのストレートデニムジーンズ

・ボタン裏刻印575 ヴァルドスタ(ジョージア州)

・古着らしいダメージやヒゲの色落ち感

◆サイズ W33 L33

ウエスト 40cm

股上 30cm

股下 78cm

ワタリ 28cm

裾幅 23cm

※平置き採寸です。多少の誤差はご了承ください。

◆状態:C(ポケットに穴あり)

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし

【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある

【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある

◆色:ブルー

◆素材:コットン100%

◆番号:2303005nk

………………………………………………………

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

