【高知インター店】 咲-Saki-シリーズ とらのあな特典 お風呂ポスター19点セット キャラクターグッズ

咲-Saki-、シノハユ、怜-Toki-単行本のとらのあな店舗購入特典、同時購入特典の19点セットです。

ファイリング保存していたため状態は良いと思いますが、初期スレ跡等がある場合が有ります。

ほぼほぼセンシティブな物であるため全体を写してない物ばかりですが、お察しいただけると幸いです。

上記の通りなので個別の写真は撮ってませんが折れは有りません。

変な使い方はしていません、ご安心下さい。

素人保管の中古品です、神経質な方は購入をお控え下さい。

ノークレーム&ノーリターンでよろしくお願い致します。

タバコは吸いません、ペットも飼っていません。

折れ対策をして匿名配送にて発送致します。

質問や希望価格など御座いましたらコメント欄に気軽にお寄せ下さい。

他店舗の特典セットも出品してますので、興味のある方は是非ご覧下さい。

清澄高校 原村 和 片岡 優希

阿知賀女子 高鴨 穏乃 新子 憧 松実 玄 松実 宥 鷺森 灼

宮守女子 小瀬川 白望 臼沢 塞

姫松高校 愛宕 絹恵 上重 漫

永水女子 石戸 霞 薄墨 初美

有珠山高校 真屋 由暉子

千里山女子 園城寺 怜 清水谷 竜華 野上 葉子 進士 あゆみ

新道寺女子 鶴田 姫子 白水 哩

白糸台高校 大星 淡 宇野沢栞

白築慕 白築耕介 リチャード 瑞原はやり はやりん 赤土 晴絵 レジェンド 三尋木 咏

とらのあな

COMIC TORANOANA

単行本購入特典

コミックス購入特典

非売品

Not for sale

お風呂ポスター

天才麻将少女

麻雀部

キャラクター···美少女

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

