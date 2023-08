スペシャルオファ 新品未開封　韓国ドラマ『運命のように君を愛してる』ost 　チャン・ヒョク K-POP/アジア

新品未開封です。

【商品情報】

運命のように君を愛してる

韓国盤OST

チャン・ヒョク、チャン・ナラ出演、韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」サウンドトラックがリリース!台湾ドラマ「ハートに命中!100%」をリメイクしたこのドラマ。

サウンドトラックを飾るのは、元ブファルのチョン・ドンハが歌う"運命のような君"、ペク・アヨンが清らかな歌声を聴かせる"キャノンの朝"、VIXXのケンが歌うスウィートな"My Girl"などバラエティに富んだ楽曲の数々。このほかAilee(エイリー)やMelody Day、ミーガン・リーらも参加している。インスト9曲を含む全16トラックを収録。

今回断捨離のため出品してます。

素人管理のため、完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未開封です。【商品情報】運命のように君を愛してる 韓国盤OSTチャン・ヒョク、チャン・ナラ出演、韓国ドラマ「運命のように君を愛してる」サウンドトラックがリリース!台湾ドラマ「ハートに命中!100%」をリメイクしたこのドラマ。サウンドトラックを飾るのは、元ブファルのチョン・ドンハが歌う"運命のような君"、ペク・アヨンが清らかな歌声を聴かせる"キャノンの朝"、VIXXのケンが歌うスウィートな"My Girl"などバラエティに富んだ楽曲の数々。このほかAilee(エイリー)やMelody Day、ミーガン・リーらも参加している。インスト9曲を含む全16トラックを収録。今回断捨離のため出品してます。素人管理のため、完璧を求める方はご遠慮ください。

