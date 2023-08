JANコード0091204903723

品番307247-162

2003年製

DUNK LOW PRO SB 以来、コンスタントにリリースが続き定着してきた NIKE SKATEBOARDING シリーズのニューモデル ZOOM AIR ANGUS です。サイズ的には小さめで通常よりワンサイズ・・・場合によってはワンハーフ上げてもいいかもしれません。これまで Supreme 他、一部のスケートボードショップのみで流通していましたが今回よりスケートボードを取り扱う総合スポーツショップでも販売が始まり今後は少しずつ販路が広がっていくとのこと。ただSKATEBOARDING シリーズの全モデルがそうなるかは不明です。

※新品未使用ですが素人保管の為に経年劣化による傷、色変わり、色落ち、色移り、型崩れ、汚れ、割れ、劣化、埃、接着剤の溶解、製造時の機能性等の20年経過のクオリティを御理解の上で御購入下さい。本当に置きっぱなしでした。箱を開けて隅々まで確認をしている訳では御座いませんので予想していないデメリットもある可能性が御座います。(紐だけ通してあります。御許し下さい。)

メインカラー...ホワイト

人気モデル...NIKE ダンク

スニーカー型...ローカット(Low)

シーン...スケートボード(スケボー)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

