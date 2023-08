ご覧頂きまして、ありがとうございます

FOXEY NEW YORK ワンピース ベージュ

(⁎ᵕᴗᵕ⁎)

お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。

即購入OKです!

◆ブランド・シリーズ◆

プラダ PRADA

フレンチスリーブ ワンピース

レース フリル

カラー:イエロー

購入価格:6万円ほど

◆サイズ(平置きおおよそ)◆

表記サイズ42

着丈94cm

肩幅42cm

身幅43cm

袖丈18cm

◆お品の状態◆

大手ブランドリサイクルショップでタグ付きを購入しました。

ウエストは総ゴムデザインでスッキリな印象です。

胸元のフリルにボタンデザインが可愛いです♪

折り畳んでの発送となります。

ブランド物のため、すり替え防止につき返品はご容赦ください。

ご希望でしたら、ハンガー(+送料分700円)もお付けします。ご購入前にお声がけください♪

他にもアパレル出品しております。

#waniのアパレル

からぜひご覧ください!

○新品タグ付◆ プラダ フレンチスリーブワンピース レース フリル イエロー42



no.1580-0129-110

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド プラダ 商品の状態 未使用に近い

