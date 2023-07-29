春夏新作モデル Hamburg 【希少】adidas アディダス 26cm ハンブルグ スニーカー

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商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1度着用しましたが、目立った傷や汚れはなく未使用に近い状態です。即購入OK！気軽にコメント下さい！

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