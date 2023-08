❤ご覧いただきありがとうございます❤

ソニー SONY ミラーレスデジタル一眼α NEX-5 ズームレンズキットセット

☆即購入OK!気軽にご質問ください☆

☆注意☆

※D3000系、D5000系、D60、D40x、D40ではAFが機能しません※

❤【特徴】❤

近くから遠くまで1本でカバーするズームレンズ♪

レンズ交換不要なので、お出かけのお供に大変重宝します☆

特に運動会やアミューズメントパークでの撮影は荷物が多いとそれだけで疲れてしまいます。

遠近両用便利レンズは必須です!

是非、この機会にご検討ください☆

※D3000系、D5000系、D60、D40ではAFが機能しませんので、ご注意ください※

✿【おすすめポイント】✿

✨標準~望遠領域2本分カバーした優れもの

✨安心の初期不良1週間保証

✨全国送料無料

✿【コンディション】✿

レンズ外観、スレ傷見られず中古のレンズですがとってもキレイです♪

レンズ内、前玉にチリの混入見られますが撮影に影響なく、カビ・曇りなしのクリアなレンズ☆

動作も、もちろん問題ありません!

✿【お届けするもの】✿

・本体

・前後キャップ

✿【プレゼント】✿

・レンズ保護フィルター

(クロスフィルターという商品で夜景がキラキラします)

※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m

最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/

#モモCameハウスNikon一眼レフレンズ

#遠近両用Nikon一眼レフレンズ

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド タムロン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド タムロン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

