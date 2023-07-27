【上品】 新品　３人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】ブルー トリプルソファ

【商品について】

◇ボーコンセプト ソファ カウチ

カウチにもオットマンにも、気軽にスタイルチェンジできる３人掛けソファ。

朝日木工 ソファ 日本製 ファブリック 国産家具 Fain ファイン 3P

ポケットコイルとS字バネのWクッション採用で、しっかりとした弾力感のある座り心地。組み立ても簡単！

再値下げしました❗ボーコンセプトBoConcept ソファ



新品 ３人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】ブルー



モモナチュラル/MOMO natural クラウドソファ3P

■サイズ：

3人がけソファ ベルベット 3Pソファ グラムスタイル

【商品サイズ】

IKEA 2人掛けソファ シーヴィク(関東圏 配送、設置無料)

（約)幅183cmｘ奥行80cm～133cmx高さ82cm

英国風レザーソファ 三人掛け トリプルソファ

【商品重量】

浜本工芸 HAMAMOTO 本革 3人掛けパーソナルソファ パープル レトロ

（約)46KG

取付無料！ジャーナルスタンダードファニチャー フランクリンソファ デニム✨

【梱包サイズ】

【美品】富士ファニチア三人掛けソファ

（2-1）（約)幅117ｘ奥行77ｘ高さ46.5cm

ソファー3人掛け ソファ収納機能 引き出し オットマンコーナーソファーコーナー

（2-2）（約)幅66ｘ奥行77ｘ高さ46.5cm

◇ボーコンセプト ソファ カウチ

【梱包重量】

朝日木工 ソファ 日本製 ファブリック 国産家具 Fain ファイン 3P

（2-1）（約）31kg

再値下げしました❗ボーコンセプトBoConcept ソファ

（2-2）（約）20kg

新品 ３人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】ブルー



モモナチュラル/MOMO natural クラウドソファ3P

■カラー：

3人がけソファ ベルベット 3Pソファ グラムスタイル

ブルー

IKEA 2人掛けソファ シーヴィク(関東圏 配送、設置無料)



英国風レザーソファ 三人掛け トリプルソファ

■素材：

浜本工芸 HAMAMOTO 本革 3人掛けパーソナルソファ パープル レトロ

【構造部材】本体：木製フレーム 脚部：天然木(高さ8cm)

取付無料！ジャーナルスタンダードファニチャー フランクリンソファ デニム✨

【張り材】ファブリック：ポリエステル 100％ 合成皮革：塩化ビニル樹脂

【美品】富士ファニチア三人掛けソファ

【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン

ソファー3人掛け ソファ収納機能 引き出し オットマンコーナーソファーコーナー



◇ボーコンセプト ソファ カウチ

■その他：

朝日木工 ソファ 日本製 ファブリック 国産家具 Fain ファイン 3P

お客様組立商品です。

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新品 ３人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】ブルー



モモナチュラル/MOMO natural クラウドソファ3P



3人がけソファ ベルベット 3Pソファ グラムスタイル

【送料について】

IKEA 2人掛けソファ シーヴィク(関東圏 配送、設置無料)

送料無料（本州・四国・九州）

英国風レザーソファ 三人掛け トリプルソファ

北海道、沖縄・離島は別途中継料が追加になります。

浜本工芸 HAMAMOTO 本革 3人掛けパーソナルソファ パープル レトロ

事前にお見積りさせて頂きますのでコメントをお願いします。

取付無料！ジャーナルスタンダードファニチャー フランクリンソファ デニム✨



【美品】富士ファニチア三人掛けソファ



ソファー3人掛け ソファ収納機能 引き出し オットマンコーナーソファーコーナー

【注意】

◇ボーコンセプト ソファ カウチ

※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。

朝日木工 ソファ 日本製 ファブリック 国産家具 Fain ファイン 3P

※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって 見える場合がございます。 あらかじめご了承ください。

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※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。

新品 ３人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】ブルー



モモナチュラル/MOMO natural クラウドソファ3P



3人がけソファ ベルベット 3Pソファ グラムスタイル

その他、質問等ありましたらコメントください。

IKEA 2人掛けソファ シーヴィク(関東圏 配送、設置無料)

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【商品について】カウチにもオットマンにも、気軽にスタイルチェンジできる３人掛けソファ。ポケットコイルとS字バネのWクッション採用で、しっかりとした弾力感のある座り心地。組み立ても簡単！■サイズ：【商品サイズ】（約)幅183cmｘ奥行80cm～133cmx高さ82cm【商品重量】（約)46KG【梱包サイズ】（2-1）（約)幅117ｘ奥行77ｘ高さ46.5cm（2-2）（約)幅66ｘ奥行77ｘ高さ46.5cm【梱包重量】（2-1）（約）31kg（2-2）（約）20kg■カラー：ブルー■素材：【構造部材】本体：木製フレーム 脚部：天然木(高さ8cm)【張り材】ファブリック：ポリエステル 100％ 合成皮革：塩化ビニル樹脂【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン■その他：お客様組立商品です。【送料について】送料無料（本州・四国・九州） 北海道、沖縄・離島は別途中継料が追加になります。事前にお見積りさせて頂きますのでコメントをお願いします。【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって 見える場合がございます。 あらかじめご了承ください。 ※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

英国風レザーソファ 三人掛け トリプルソファ浜本工芸 HAMAMOTO 本革 3人掛けパーソナルソファ パープル レトロ取付無料！ジャーナルスタンダードファニチャー フランクリンソファ デニム✨【美品】富士ファニチア三人掛けソファソファー3人掛け ソファ収納機能 引き出し オットマンコーナーソファーコーナー◇ボーコンセプト ソファ カウチ朝日木工 ソファ 日本製 ファブリック 国産家具 Fain ファイン 3P再値下げしました❗ボーコンセプトBoConcept ソファ新品 ３人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】ブルーモモナチュラル/MOMO natural クラウドソファ3P