【12月スーパーSALE 15%OFF】 CLANE×fragmentdesign MA-1 フライトジャケット

カラー···ブラック

DIESEL レザージャケット L

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

フリマアプリにて購入。

サイズが合わず着ていなかったので断捨離にて出品中。

以前の持ち主がタバコを吸っていたと思われるので、タバコ臭い部分もあると思います。

そこはご了承ください。

何か気になる箇所あれば追加致します。

お値下げ対応も可能です。

コメントお待ちしております。

TEATORA

isness

stevenalan

overcoat

blurhms

polyploid

cristaseya

ANATOMICA

still by hand

unfil

casey casey

stein

Jil Sander

ATON

toironier

graphpaper

ATHA

mybeautifullandlet

SH shirt

hender scheme

Seya

PHINGERIN

aeta

THE RERACS

foot the coacher

kolor

yoke

ANITYA

SUNSEA

WELLDER

AURALEE

UNUSED

studio nicholson

digawel

comoli

crepuscule

dulcamara

needles

hedmayner

maison margiela

URU

acne studios

auralee

MARKAWARE

MARKA

Lemaire

HYKE

MARNI

ALLEGE

08sircus

YAECA

THEE

HERILL

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クラネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

