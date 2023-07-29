【12月スーパーSALE 15%OFF】 CLANE×fragmentdesign MA-1 フライトジャケット

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ジップ・ボタン···ジップアップ
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季節感···春、秋、冬
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貴重 ★ 60s USAF N-3B コットン フライトジャケット
サイズが合わず着ていなかったので断捨離にて出品中。
希少レア！！ 実物 本物 A-2 ポーキープシー
Do Nothing Congress Mサイズ ALPHA MA-1 ブラック
以前の持ち主がタバコを吸っていたと思われるので、タバコ臭い部分もあると思います。
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そこはご了承ください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|クラネ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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