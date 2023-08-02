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【信頼】 コンバース オールスター チャックテイラー スニーカー

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コンバース オールスターです。
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正式名称はこちらになります。
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コンバース オールスター チャックテイラー

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身長は大体ですが＋5cmぐらいになります。
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2年ほど前にSSENSEで購入し、自宅保管しています。
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もともとプレゼント用に購入しましたが、別の物をプレゼントしてしまったので今回出品させて頂きました。
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箱は購入した時のものを使用しますが、角や辺に傷が入っています。ご了承ください。
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こちらはUSコンバースの商品になます。
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現在は伊藤忠商事が規制をしている為、SSENSEでもStockXでも購入できません。
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大切に履いてくれる方に購入して頂けると嬉しいです。
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神経質な方のご購入はお控えください。
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質問等ございましたらお気軽にどうぞ。
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商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドコンバースオールスター
商品の状態新品、未使用

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ご覧頂きありがとうございます！コンバース オールスターです。正式名称はこちらになります。Converse Chuck Taylor All Star Move OX 厚底の靴で、身長は大体ですが＋5cmぐらいになります。2年ほど前にSSENSEで購入し、自宅保管しています。もともとプレゼント用に購入しましたが、別の物をプレゼントしてしまったので今回出品させて頂きました。箱は購入した時のものを使用しますが、角や辺に傷が入っています。ご了承ください。こちらはUSコンバースの商品になます。現在は伊藤忠商事が規制をしている為、SSENSEでもStockXでも購入できません。非常に貴重かと思います。大切に履いてくれる方に購入して頂けると嬉しいです。神経質な方のご購入はお控えください。質問等ございましたらお気軽にどうぞ。チャックテイラー 韓国ファッション ランスターハイク ランスターモーション 厚底スニーカー

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商品のサイズ24.5cm
ブランドコンバースオールスター
商品の状態新品、未使用

【信頼】 コンバース オールスター チャックテイラー スニーカー

45分钟前

【信頼】 コンバース オールスター チャックテイラー スニーカー

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