2021年の春に購入しました。

さらっとしていて肌触りの良いニットカーデです。

着るつもりでタグは外してしまいましたが、試着のみ。難なくキレイだと思います。

紺に白ラインです。

定価¥16500くらいでした。

お値下げ交渉はお受けしておりませんのでご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルページュストーリー 商品の状態 未使用に近い

