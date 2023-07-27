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大好き 【美品】UNUSED 注染カットソー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

商品の説明

一度着用、自宅クリーニング済み
90s vintage コムデギャルソンオム　ギャルソン　ロンt アーカイブ
美品です
最安値！　WIND AND SEA ウィンダンシー　NBA シカゴブルズ

ネイバーフッド　NEIGHBORHOOD NH . TEE LS-2 ブラックS
定価29700円
【最終値引き】 jw anderson オーバーサイズ 長袖シャツ

【美品】UNUSED 注染カットソー
color MIX
【激レア】keboz バックプリント　ロンT XLサイズ
Size 1
chrome hearts クロムハーツ　ロンt スクロール
Total length (着丈)72cm
Small Box L/S Tee 長袖ロングTシャツ
Shoulder width (肩幅)51.5cm
nanamica “COOLMAX St. Jersey L/S Tee”
Bust width (バスト幅)54.5cm
【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ 　カットソー　スウェット　バーバリー
Sleeve Length (裄丈)89cm
アディダス×アレキサンダーワン　コラボ　ブラック　ロングTシャツ　M

《専用・おまとめ2点》ステューシーロングTシャツ2点
100% COTTON
STUSSY【新品】PARADISE LOST LS Tシャツ
ONE WASH
Dairiku 21ssロンT peace
注染
【即完売モデル】シュプリーム☆刺繍ボックスロゴ　希少カラー最高デザインロンT美品

FULL-BK ロングスリーブTEE
１４/-糸を低速で丁寧に編み上げて作った生地です。
良品 FEAR OF GOD 7TH モックネックニット シャツ サンド S
太い糸で編み上げている為　通気性と吸水性に優れた素材になっています。
レア！W< ロゴ　ロンT used

【新品同様】ボーラホリック ballaholic ロゴ　ロンT Mサイズ
熟練の職人が１枚ずつ手作業にて染め上がりを考えながら折ったりシワを作ったりし、染料を流し込む為、多少の個体差がでますが、それがまた微妙な味を出し、1日数枚しか作成することができず大量生産とはちがう雰囲気を醸し出します。

VERSUSヴェルサス　ニットシャツ　伊製

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアンユーズド
商品の状態目立った傷や汚れなし

supreme セット　Tシャツ　栓抜き　キーホルダー

【超希少デザイン】Y-3 YOHJI YAMAMOTO ロンＴ　希少デザイン
一度着用、自宅クリーニング済み美品です定価29700円color MIXSize 1Total length (着丈)72cmShoulder width (肩幅)51.5cmBust width (バスト幅)54.5cmSleeve Length (裄丈)89cm100% COTTONONE WASH注染１４/-糸を低速で丁寧に編み上げて作った生地です。太い糸で編み上げている為　通気性と吸水性に優れた素材になっています。熟練の職人が１枚ずつ手作業にて染め上がりを考えながら折ったりシワを作ったりし、染料を流し込む為、多少の個体差がでますが、それがまた微妙な味を出し、1日数枚しか作成することができず大量生産とはちがう雰囲気を醸し出します。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアンユーズド
商品の状態目立った傷や汚れなし

大好き 【美品】UNUSED 注染カットソー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

53分钟前

大好き 【美品】UNUSED 注染カットソー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
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コメント (8)

7b17f
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美品】UNUSED 注染カットソー | greatroofing.com

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