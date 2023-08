大好き 【美品】UNUSED 注染カットソー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

一度着用、自宅クリーニング済み

90s vintage コムデギャルソンオム ギャルソン ロンt アーカイブ

美品です

最安値! WIND AND SEA ウィンダンシー NBA シカゴブルズ



ネイバーフッド NEIGHBORHOOD NH . TEE LS-2 ブラックS

定価29700円

【最終値引き】 jw anderson オーバーサイズ 長袖シャツ



【美品】UNUSED 注染カットソー

color MIX

【激レア】keboz バックプリント ロンT XLサイズ

Size 1

chrome hearts クロムハーツ ロンt スクロール

Total length (着丈)72cm

Small Box L/S Tee 長袖ロングTシャツ

Shoulder width (肩幅)51.5cm

nanamica “COOLMAX St. Jersey L/S Tee”

Bust width (バスト幅)54.5cm

【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ カットソー スウェット バーバリー

Sleeve Length (裄丈)89cm

アディダス×アレキサンダーワン コラボ ブラック ロングTシャツ M



《専用・おまとめ2点》ステューシーロングTシャツ2点

100% COTTON

STUSSY【新品】PARADISE LOST LS Tシャツ

ONE WASH

Dairiku 21ssロンT peace

注染

【即完売モデル】シュプリーム☆刺繍ボックスロゴ 希少カラー最高デザインロンT美品



FULL-BK ロングスリーブTEE

14/-糸を低速で丁寧に編み上げて作った生地です。

良品 FEAR OF GOD 7TH モックネックニット シャツ サンド S

太い糸で編み上げている為 通気性と吸水性に優れた素材になっています。

レア!W< ロゴ ロンT used



【新品同様】ボーラホリック ballaholic ロゴ ロンT Mサイズ

熟練の職人が1枚ずつ手作業にて染め上がりを考えながら折ったりシワを作ったりし、染料を流し込む為、多少の個体差がでますが、それがまた微妙な味を出し、1日数枚しか作成することができず大量生産とはちがう雰囲気を醸し出します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

一度着用、自宅クリーニング済み美品です定価29700円color MIXSize 1Total length (着丈)72cmShoulder width (肩幅)51.5cmBust width (バスト幅)54.5cmSleeve Length (裄丈)89cm100% COTTONONE WASH注染14/-糸を低速で丁寧に編み上げて作った生地です。太い糸で編み上げている為 通気性と吸水性に優れた素材になっています。熟練の職人が1枚ずつ手作業にて染め上がりを考えながら折ったりシワを作ったりし、染料を流し込む為、多少の個体差がでますが、それがまた微妙な味を出し、1日数枚しか作成することができず大量生産とはちがう雰囲気を醸し出します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VERSUSヴェルサス ニットシャツ 伊製supreme セット Tシャツ 栓抜き キーホルダー【超希少デザイン】Y-3 YOHJI YAMAMOTO ロンT 希少デザイン