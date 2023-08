肌触りがいい WATANABE JUNYA COMME ジャケット GARCONS des テーラードジャケット

【BRAND】

ジュンヤワタナベ コムデギャルソン

【ITEM】

2020SS

エステルラミーローンプリント

製品加工 テーラードジャケット

ジャケット

【SIZE】

表記サイズ:L

着丈:約74cm

肩幅:約44cm

袖丈:約71cm

身幅:約52cm

裾幅:約52cm

【COLOR】

ホワイト

【MATERIAL】

リネン65%

ポリエステル35%

【参考定価】

¥99.000-

【CONDITION】

8/10

中古品となります。

個人的には目立った傷、

汚れはないと思います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジュンヤワタナベコムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

