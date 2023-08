NIKE モアアップテンポ KNICKS ホワイト/ネイビー/オレンジ 25.5cm

AIR MORE UPTEMPO

BLACK/WHITE 黒/白

コレクション整理のため出品します。

値下げはフォロー割引 300円させて頂きます!

ご希望の方はフォロー後にコメントにてお知らせ下さい。

【付属品】特になし

【状態】大切に履いて保管していたものですがクリーニング済で状態は良いかと思います。

【発送】アルコール消毒後、簡易包装にて発送します。

※中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。

※他のフリマアプリにも出品していますので近いタイミングで購入された場合は在庫がない場合もございます。また突然出品停止することがあります。

気持ちの良い取り引きを心掛けています。

よろしくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

