⭐️即購入可⭐️

紫外線99%以上を、遮断する生地ですので、ちょうど、これからの時期に最適だと思います!

ウエスト38(後ろゴム)

股下56

前面、両サイドに、ポケットあり、便利です。

ストレッチもきいてまして、履きやすいと、思います。

実際に、履いた感じの方が、後ろについているリボンが、とても大人可愛いと思います♪

税込価格27500円です。

タグ付き新品未使用品ですが、自宅保管である事を、御了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

