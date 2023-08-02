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うのにもお得な情報満載！ NIKE AIR FORCE 1 HIGH '07 LV8 30cm 新品 スニーカー

商品の説明

ナイキ エアフォース 1 ハイ ’07 LV8 30cm
ウェールズボナー　サンバ
新品未使用 国内正規品　
NIKE AIR JORDAN 1 セット

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クラシックなセイルカラーのレトロなレザーを使用し、80年代を思わせる構造で、大胆でレトロなスタイルに仕上がった。
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【付属品】
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箱、黒タグ付きになります。
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商品の情報

商品のサイズ30cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

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ナイキ エアフォース 1 ハイ ’07 LV8 30cm新品未使用 国内正規品　クラシックなセイルカラーのレトロなレザーを使用し、80年代を思わせる構造で、大胆でレトロなスタイルに仕上がった。【付属品】箱、黒タグ付きになります。 【価格交渉】常識の範囲内での金額提示お願い致します。「お値下げ出来ますか？」は基本無しでお願い致します。※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　★同サイズをお求めの方★　　　　　　↓↓　　　　#Forest30＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様々なスニーカーを取り扱っています‼︎特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております！DM0209-100off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております！定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。ストリートファッションFR2やKITHやBALENCIAGAなどに合うオールスターなども取り扱っております。各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております！#DM0209100

商品の情報

商品のサイズ30cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

うのにもお得な情報満載！ NIKE AIR FORCE 1 HIGH '07 LV8 30cm 新品 スニーカー

9分钟前

うのにもお得な情報満載！ NIKE AIR FORCE 1 HIGH '07 LV8 30cm 新品 スニーカー

¥19,200 ¥14,400

(税込) 送料込み
9
14
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

40859405ccb4e

 1964

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

40859405ccb4e
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