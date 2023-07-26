最新エルメス 32点コネクタ式入力ユニットKV-C32XC／キーエンス その他

新品，未使用、未開封です。2個セット

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型式：KV-C32XC

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種類：入力ユニット

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外部接続方式：コネクタ (MIL 規格)*1

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入力点数：32 点

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入力モード：DC 24 V モード、DC 5 V モード

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入力最大電圧：DC 26.4 V

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入力定格電圧：DC 24 V

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コモン方式：32 点/1 コモン (2 端子)*2

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入力インピーダンス

アラジントースター AET-GS13C

4.3 kΩ

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内部消費電流

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15 mA 以下

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約 110 g

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商品の情報 ブランド キーエンス 商品の状態 新品、未使用

新品，未使用、未開封です。2個セット型式：KV-C32XC種類：入力ユニット外部接続方式：コネクタ (MIL 規格)*1入力点数：32 点入力モード：DC 24 V モード、DC 5 V モード入力最大電圧：DC 26.4 V入力定格電圧：DC 24 V コモン方式：32 点/1 コモン (2 端子)*2入力インピーダンス4.3 kΩ内部消費電流15 mA 以下質量約 110 g即購入歓迎です。宜しくお願いします。

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