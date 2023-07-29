【GINGER掲載商品】 【新品未開封】キャンディーボン　インフィニティ 特典付き K-POP/アジア

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韓国JYP SHOPで購入した公式品です
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韓国特典トレカ、ジヒョちゃんのトレカ付きです
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購入後の返品や交換はできませんのでご了承ください
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本日発送 ルセラ ペンライト
※トレカのみで販売中のため、トレカが売れた場合ペンライト単品の販売になる可能性がございます
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