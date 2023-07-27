全国宅配無料 【プレゼント包装可❣️】マイケルコースの2in1バッグ☆ピンク×ブラウン ハンドバッグ

マイケルコースの2in1☆
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定価77,000円の商品です！
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◾️サイズ: 高さ:18cm 幅:22cm マチ:11cm ハンドル:26cm ドロップ:9cm ショルダー:106cm 〜 124cm
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◾️素材: 牛革
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◾️仕様: 開け口の仕様
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トップジップ
美品✨ グッチ ハンドバッグ GG柄 ジャッキー 黒 キャンバス レディース
内側ポケット
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ドロップポケット ×1(ポーチ内)
5月7日削除します。最終値下げです☆セリーヌマイクロベルトバッグ
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ショルダーベルト
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有(調整可能ショルダー)
【最終値下げ】カフネショルダーバッグ
※取り外し可能、ハンドバッグ・ポーチともに取り付け可能
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■付属品
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MKチャーム ×1、保存袋
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※プレゼント用の紙袋は+300円となります☆
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マイケルコースの2in1☆新品・正規品ピンク×ブラウン定価77,000円の商品です！フォローいただければ200円引き☆ お気軽にお声がけくださいませ＊◾️商品名: 30S0GEZB2V2618◾️サイズ: 高さ:18cm 幅:22cm マチ:11cm ハンドル:26cm ドロップ:9cm ショルダー:106cm 〜 124cm◾️素材: 牛革◾️仕様: 開け口の仕様<ハンドバッグ>マグネットクロージャー<ポーチ>トップジップ内側ポケットドロップポケット ×1(ポーチ内)ショルダーベルト有(調整可能ショルダー)※取り外し可能、ハンドバッグ・ポーチともに取り付け可能■付属品MKチャーム ×1、保存袋※プレゼント用の紙袋は+300円となります☆必要な方はご購入前にお声がけくださいませ！他のブランド物も多数出品しておりますので、ぜひご覧下さいませ（＾ν＾）☆ まとめ買いでお値引きしてます＊ ↓↓↓ #moyo'sbrand検索 #マイケルコース #MICHAELKORS #ピンク #ショッピングピンク #バレー#DARIA #2 IN 1 #サッチェルスモール#バック #バックパック#新品 #誕生日プレゼント #プレゼント#エルメス #プラダ #PRADA #HERMES