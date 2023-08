【正規品】 ノースフェイス オールマウンテンジャケット ゴアテックス NP61910 マウンテンパーカー

今月中に資金が必要なため数日価格下げます。

■ THE NORTH FACE ノースフェイス

オールマウンテンジャケット GORE-TEX ゴアテックス

【販売価格】 50,600円

【品番】 NP61910

【カラー】 K ブラック

【サイズ】 S

【素材】

70D GORE-TEX C-Knit Backer(3層)

表:ナイロン100% 中間層:ePTFE、裏:ナイロン100%

2.3回ほど着用しましたがダメージ等無く、状態は良好です。

未使用ではございませんので、神経質な方はお控えください。

付属品はありません。

*すり替え防止のため商品発送後の返品は一切対応致しません

#登山

#トレッキング

#トレイル

#ウインドブレーカー

#防水シェル

#アウトドアウェア

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

