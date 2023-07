◇数ある商品よりご覧いただきありがとうございます。

購入不可 山口様専用

☆商品内容☆

PSP本体、

バッテリー、【純正品 SONY】

充電器、 【純正品】

箱一式、

取説、

2GBメモリースティック、

ポーチ、クロス、

○UMD読み込み(正常)

○充電器接続(正常)

○他動作確認(正常)

○バッテリー(膨張無し)

☆動作良好です☆

使用感少なく綺麗な状態です。

検品したところほとんど未使用に近い商品だと思います。

液晶、本体と大きな傷もなく微細な傷のみです。

また液晶は黄ばみなど、色焼けもありません。

バッテリー、膨張などありません。

到着後すぐに遊べるフルセットになります。

純正バッテリー付きですので快適に楽しんで頂けます♪

アルコール除菌した上で丁寧迅速に発送させて頂きます。

中古品になりますのでご理解のうえお取り寄せ下さいませ。

ご不明点はコメント欄より問い合わせ願います。

衝撃防止ダンボールを使用して、

メルカリ便にて発送させて頂きます。

取引終了までよろしくお願いします。

PlayStation®Vita Super Value Pack Wi-Fiモデル レッド/ブラック PCHJ-10018」

SONY PlayStation Portable ‹PSP-3000›

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

定価: ¥ 18980

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStationVita #PlayStation_Vita #PSVita #PS_Vita

商品の情報 ブランド プレイステーションポータブル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド プレイステーションポータブル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

