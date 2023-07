数多くの中からご覧頂きまして、ありがとうございます。

ドラゴンボール 魔人ブウ 悪 フィギュア ガレージキット ワーコレサイズ



コトブキヤ ヒロアカ 轟 焦凍 1/8 フィギュア

ワンピースKING OF ARTIST

クリン様専用 フォッサ



一番くじ スーパーサイヤ人4 ゴジータ MASTERLISE a賞

◯光月おでん

カンパネラ様専用

◯シャンクス

一番くじ ドラゴンボール オムニバスビースト ラストワン ピッコロ

◯ゴール・D・ロジャー

一番くじドラゴンボールオムニバスビーストセルマックスラストワン魔貫光殺砲孫悟飯

◯ギア4 バウンドマン(ルフィ)

ワンピース 一番くじ EX 悪魔を宿す者達 A賞 カイドウ フィギュア

◯劇場版スタンピード ルフィ

figma 宝多六花

◯モンキー・D・ルフィ

ねんどろいどどーる 沈清秋 洛冰河 2点セット 穿書自救指南

◯暴走チョッパー

アメイジング・ヤマグチ リボルテック ウルヴァリン&デッドプールのセット

◯トラファルガー・ロー

無職転生 エリス・ボレアス・グレイラット 水着Ver. フィギュア

◯ポートガス・D・エース(開封美品・台座欠品)

キングダムハーツ KINGDOM HEARTS 一番くじ グッズまとめ売り



一番くじ エヴァンゲリオン 全力疾走 ABC フィギュア コンプ

※エース以外の商品は未開封品です。エースのフィギュアはひと月程ショーケースに入れて飾っていました。足部に付ける小さい透明の台座が欠品しています。

【#ぴしゃんプリン様専用】



Monster High モンスター・ハイ クラウディーン・ウルフ

アミューズメント施設で獲得後、ダンボールに入れて保管していました。

s.h.figuarts ドラゴンボール 魂ウェブ限定 ブロリー



未開封 コトブキヤ うる星やつら×阪神タイガース ラムちゃん リペイント版

※プライズ品の景品の為、初期の傷、アーム等の傷や汚れ、擦れ、凹み、ペラ輪の剥がし跡があります。

ワンピース ONE PIECE FILM RED ウタ ~新時代~ フィギュア



姫柊雪菜 【ストライク・ザ・ブラッド】 【ストライク・ザ・ブラッド】

外箱はあくまでも、中の商品を保護する梱包材とご理解頂ける方のご購入お待ちしています。

【未開封】 p.o.p maximum ヤマト ワンピース フィギュア



新品未開封大量まとめ売りセットラブライブ フィギュアぬいぐるみ18点

即購入OK、国内正規未開封品です。

商品の情報 ブランド バンプレスト 商品の状態 未使用に近い

