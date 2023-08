【超歓迎された】 希少 古着 香港製 90's ラルフローレン コットン ニット セーター ニット/セーター

22S11M60

◯ made in HONG KONG

◯ size: M (サイズ表記はMですが、実際の着用感はL相当。そちらにカテゴライズさせて頂いております。詳しくは下記実寸をご確認下さい。)

着丈: 67cm

身幅: 59cm

肩幅: 48cm

◯ 色 : レモンイエロー

◯ 素材 : コットンニット

◯ 商品説明 : 80's 90's スタイル のリバイバルから人気急上昇中、90年代 ラルフ の コットンニット セーター 。

90年代のラルフの中でも、USA製と並んで人気の高い 香港製。ど定番アイテムをシンガポール等の東南アジアの工場で生産していたのに対し、一段ハイラインのアイテムは香港で作られていたと言われており、香港製を狙って買うコレクターがいる程。

ミドルゲージ で編み上げられた コットンニットボディー。着丈に対し身幅たっぷりの旬シルエット。

カラーは人気 パステルカラー の クリームイエロー。

ラルフのニット自体は定番で数もまだまだ出てきますが、香港製のコットンニットでカラーを選んでくると中々出てこないと思います。

オールド GAP 同様、現在でも枯渇してきているアイテムですが、その人気から今後、益々入手は困難になってくると思います。

お探しの方は是非ご検討下さい。

◯ 状態:年代物古着故、多少の使用感はございますが、普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

【ご案内】

MADE IN USA ブランド から、ドメスティックブランド まで、80's 90's の スウェット パーカー 等のトップスから、 ナイロンジャケット 等のアウターを多数出品中です。

#RRL

#ポロスポーツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

