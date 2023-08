eimy istoire ロングスリムスリットコート

■ブランド

eimy istoire(エイミーイストワール)

■商品名

ロング スリム スリット コート

■商品説明

◇1枚は手に入れておきたい、ハイクオリティな冬アウターの定番・チェスターコート。

◇縦ラインを強調し、すっきりと洗練された印象で着こなせるロング丈が特徴の1枚です。

◇フロントボタンやウエスト位置を高めに設定することで、スタイルアップ見えも叶う、シルエットやディテールまでこだわったデザインとなっています。

◇重たくなりがちなロングコートも、サイドスリットを入れることで抜け感を出し、軽やかな印象に。

◇鹿ワイドパンツやロングスカートと合わせてもバランス良く着こなせます。

◇生地は日本製のウール混素材。ややハリがある素材で、着用時も美しいシルエットをキープします。

◇軽くてあたたかなので、この冬のメインアウターになること間違いなし。

◇シンプルなデザインなので、長くご愛用いただけます。

■商品コンディション

室内で数時間着用。ほぼ未使用です。

破れや汚れなし。自宅保管の為、

神経質な方のご購入はお控えください。

■サイズ

◇表記サイズ S

◇平置き採寸 着丈129cm 身幅46cm 肩幅40cm 袖丈61cm ウエスト45cm

\ エイミー多数出品中 /

他にも人気ブランド、

新品から古着まで幅広いアイテムを

多数取り揃えています!

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

【ほぼ未使用】eimy istoire ロング スリム スリット コート



#いもけんぴ全商品

︎︎︎︎︎︎☑︎ コート レディースコート ロングコート ウールコート レディースアウター キャメル サイドスリット 清楚な 綺麗め 送料無料 キャバ嬢

*ほぼ未使用ですが、一度は人の手に渡った商品です。神経質な方はご購入をお控えください

*ご使用の端末やモニターにより実際の商品との素材感、色合いなど若干異なる場合がございますので

ご了承ください

*お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。そのため、基本はサイズ最安値で発送いたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。

*配送業者、日時を指定希望の場合、購入前にコメントでご相談下さい。

26-5

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エイミーイストワール 商品の状態 未使用に近い

