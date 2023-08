Diane von Furstenberg DvF ダイアンフォンファステンバーグ

▽商品

DvFの魅力たっぷり♪

このデザインに惚れました!!

レオパード柄のような知的かつ上品なデザインで、

洗練されたスタイルが手に入ります。

圧倒的なインパクトは、

カッコよさを兼ね備えているので、

女らしさを格上げしてくれます。

高級素材シルクを贅沢づかいしているところも◎で、

快適な着心地にうっとりします。

ぜひお手元に!

▽状態

多少の着用感は見られますが、

致命的なダメージはなく、

良好な状態です。

▽サイズ

4(M相当)

総丈:98.0

肩幅:37.0

身幅:42.0

袖丈:44.0

※多少の誤差はご容赦ください。

▽カラー

マルチカラー

~・~・~・~・~・~・

#ニューヨークの商品一覧

⇒他のアイテムもご覧になりたい方は↑↑↑

#ニューヨークのワンピース一覧

⇒他のワンピースもご覧になりたい方は↑↑↑

#ニューヨークの「Diane_von_Furstenberg」一覧

⇒他の「ダイアンフォンファステンバーグ」もご覧になりたい方は↑↑↑

~・~・~・~・~・~・

管理番号:bc-2305.52

柄・デザイン...その他

袖丈...七分袖

季節感...春、夏、秋

Diane von Furstenberg DvF ダイアンフォンファステンバーグJUSTIN ジャスティンシルク100% 絹100%ラップワンピース総柄カシュクール七分袖▽商品DvFの魅力たっぷり♪このデザインに惚れました!!レオパード柄のような知的かつ上品なデザインで、洗練されたスタイルが手に入ります。圧倒的なインパクトは、カッコよさを兼ね備えているので、女らしさを格上げしてくれます。高級素材シルクを贅沢づかいしているところも◎で、快適な着心地にうっとりします。ぜひお手元に!▽状態多少の着用感は見られますが、致命的なダメージはなく、良好な状態です。▽サイズ4(M相当)総丈:98.0肩幅:37.0身幅:42.0袖丈:44.0※多少の誤差はご容赦ください。▽カラーマルチカラー~・~・~・~・~・~・#ニューヨークの商品一覧⇒他のアイテムもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークのワンピース一覧⇒他のワンピースもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークの「Diane_von_Furstenberg」一覧⇒他の「ダイアンフォンファステンバーグ」もご覧になりたい方は↑↑↑~・~・~・~・~・~・管理番号:bc-2305.52柄・デザイン...その他袖丈...七分袖季節感...春、夏、秋

