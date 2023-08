カラー···ブラック 黒色

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

【商品詳細】

ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズのかぎばりベストです。

(以下引用)

クラフト感のあるかぎ針編みのベスト。涼やかにインナーが透け、カジュアルになり過ぎず、品良く着こなしていただけます。えり付きのマニッシュなデザインに、透け感のある編み立てがフェミンムードをプラス。フロントのボタンをすべて留めたすっきりとした合わせはもちろん、ボタンを外してラフに合わせたりと表情を変えたスタイルをお楽しみいただけます。

⭐︎サイズ

肩幅:47

身幅:48

総丈:56

⭐︎素材

画像にて掲載しております。

⭐︎コンディション

B:目立った傷や汚れなし

やや使用感がありますが、目立った傷や汚れなどなく、まだまだお使いいただけると思います。

⭐︎その他

特になし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

