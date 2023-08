⭐数ある商品の中から、興味をもっていただき、有難うございます⭐

★即購入O.K.★

★値下げ不可★

★他の【イラストカード】商品

⬇️下記から検索出来ます⬇️

#AYACoイラストカード

★他の【初版】商品

⬇️下記から検索出来ます⬇️

#AYACo初版

★他の【薫る花は凛と咲く】商品

⬇️下記から検索出来ます⬇️

#AYACo薫る花は凛と咲く

【商品説明】

●薫る花は凛と咲く 全8巻

作者 : 三香見 サカ

出版社 : 講談社

初版 : 全巻

帯付き : 全巻

●3~8巻 購入特典

イラストカード

枚数 : 各1枚計6枚

●講談社ガチ!マンガフェア2022

クリアカード

枚数 : 1枚

●クリアブックカバー

枚数 : 冊数分(配送中に、ヨレ、折れが生じる場合があります)

【商品の状態】

新品未開封シュリンク付き

特典は、新品未使用(シュリンク内に封印、もしくは、opp袋にいれています。)

【注意事項】

●新品未開封シュリンク付きですが、初期スレ等がある場合があります。

●特典は、書店でのシュリンク内封印もしくは、店頭で受け取っているため、指紋や初期スレ等がある場合があります。この点、ご理解ご了承いただける方のみ、ご購入ください。

【発送】

らくらくメルカリ便(60)

●防水対策、新品段ボールで発送●

【その他】

ご不明な点等がございましたら、プロフィールをご確認の上で、お気軽にコメントください。

新品未使用ですが、人手に渡った物であることをご理解の上で、ご購入下さい。

#漫画 #COMIC #少年

ノベルティ

非売品

書店購入特典

ポストカード

イラストカード

コンプリート

渋谷TSUTAYA

TSUTAYA

アニメイト

#三香見サカ #三香見_サカ #本 #コミック/コミック

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

⭐数ある商品の中から、興味をもっていただき、有難うございます⭐★即購入O.K.★★値下げ不可★★他の【イラストカード】商品⬇️下記から検索出来ます⬇️#AYACoイラストカード★他の【初版】商品⬇️下記から検索出来ます⬇️#AYACo初版★他の【薫る花は凛と咲く】商品⬇️下記から検索出来ます⬇️#AYACo薫る花は凛と咲く【商品説明】●薫る花は凛と咲く 全8巻作者 : 三香見 サカ出版社 : 講談社初版 : 全巻帯付き : 全巻●3~8巻 購入特典イラストカード枚数 : 各1枚計6枚●講談社ガチ!マンガフェア2022クリアカード枚数 : 1枚●クリアブックカバー枚数 : 冊数分(配送中に、ヨレ、折れが生じる場合があります)【商品の状態】新品未開封シュリンク付き特典は、新品未使用(シュリンク内に封印、もしくは、opp袋にいれています。)【注意事項】●新品未開封シュリンク付きですが、初期スレ等がある場合があります。●特典は、書店でのシュリンク内封印もしくは、店頭で受け取っているため、指紋や初期スレ等がある場合があります。この点、ご理解ご了承いただける方のみ、ご購入ください。【発送】らくらくメルカリ便(60)●防水対策、新品段ボールで発送●【その他】ご不明な点等がございましたら、プロフィールをご確認の上で、お気軽にコメントください。新品未使用ですが、人手に渡った物であることをご理解の上で、ご購入下さい。#漫画 #COMIC #少年ノベルティ非売品書店購入特典ポストカードイラストカード コンプリート渋谷TSUTAYATSUTAYAアニメイト#三香見サカ #三香見_サカ #本 #コミック/コミック

