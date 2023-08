史上一番安い 90's Nautica drizzler jacket【値下げ可能】 ミリタリージャケット

襟がレザーの切り替えしになているためストリートっぽさ以外にもカジュアルっぽさも出せるアイテムです。

UNDERCOVER CAN モッズコート 3 ヴィンテージ加工



WTAPS 19AW MODULAR モジュラー ジャケット ダブルタップス

着丈:62cm

Diaspora skateboards Nylon Warden Jacket

身幅:62cm

【極上】米軍実物 B-15 MOD 50年代 XL オリジナル ビッグサイズ

袖丈:56cm

french army pilot jacket

肩幅:54cm

未使用品 MARS windshirt by patagonia



新品 BALMAIN ミリタリージャケット 46 登坂広臣 h&m メンズ 春夏

身長170ぐらいでジャストで着れます。

【美品】WACKOMARIA ワコマリア N1 デッキジャケット レオパード



90s 00s SUPREME ファティーグジャケット グレー

表記サイズ:S/P

ソロイスト オーバーサイズ ZIP MA-1 サイズ44

素材:SHELL:50%NYLON

【美品】USMC P-41ジャケット 36

50%POLYESTER

80s US ARMY実物 M65フィールドジャケット3rd 82年製

LINING:100%COTTON

アメリカンヴィンテージ US NAVY 米海軍制服ウールジャケット古着ミリタリー

SLEEVE LINING:52%ACETATE

hifummi様専用UA別注 HYKE M-51 フィールドジャケット ネイビー

48%NYLON

【美品】RAF イギリス軍 MK4 ゴアテックス 2013年 Size 5

TOP COLLAR:100%LEATHER

Engineered Garments BDU ジャケット オリーブ

UNDER COLLAR:100%COTTON

EQUIPE'70 BEAMS F 別注 シャンブレーミリタリージャケット

BODY FILLING:100%POLYESTER

リエラボ ニコルクラブフォーメンMA-1セットアップ



値下げ!ラルフローレンのナイロン製ジャケット

若干の使用感がありますが、状態は良いです。あくまで古着のため、理解のある方のみご購入お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ノーティカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

襟がレザーの切り替えしになているためストリートっぽさ以外にもカジュアルっぽさも出せるアイテムです。着丈:62cm身幅:62cm袖丈:56cm肩幅:54cm身長170ぐらいでジャストで着れます。表記サイズ:S/P素材:SHELL:50%NYLON 50%POLYESTER LINING:100%COTTON SLEEVE LINING:52%ACETATE 48%NYLON TOP COLLAR:100%LEATHER UNDER COLLAR:100%COTTON BODY FILLING:100%POLYESTER若干の使用感がありますが、状態は良いです。あくまで古着のため、理解のある方のみご購入お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ノーティカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【夏sale】Dries van noten wes wilson ジャケットヒステリックグラマー EC 限定 メンズ ミリタリー ジャケット コート N3BSacai マルチポケットシャツ