RE/DONE LEVIS リダンリーバイスデニムスカート タグ付き未使用

一年前に、北千住ルミネのガリャルダガランテにて購入しました。

ヴィンテージデニムを解体して、スカートにデザインしてあります。風合いがおしゃれです。

自転車生活で利用する事がありませんでした。未使用タグ付き、自宅保管です。

タグに値段がついておらず、購入金額が記憶にありませんが、30000円くらいだったかと思います。

⚫︎サイズ (平置き/)センチ

丈95

ウエスト35

ヒップ43

RE/DONE(リダン)はヴィンテージデニムを解体し、再構築するというユニークなクリエーションで知られるエシカルブランド。ロサンゼルスで行われる製造工程では、化学薬品を使わず、節水システムを導入することで、環境に優しくサステナブルなものづくりを実現しています。Levi's(リーバイス)のジーンズをリメイクした個性豊かなデニムをはじめ、デザインにこだわったトップスや、ニットなども要チェック。ファーフェッチは、RE/DONEのように、サステナビリティを評価する機関Good On Youによって高評価を獲得したブランドをサポートしています。

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

シルエット···タイト

季節感···春、夏、秋、冬

#ロンハーマン

#ドゥージエムクラス

#リーバイス

#リメイク

#ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リダン 商品の状態 新品、未使用

