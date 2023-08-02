【日本製】 ファセッタズム FACETASM ZIPPER SHIRT ARMY ブルゾン

・商品名

FreshService 春CORDUROY BLOUSON 新品同様

FACETASM / ファセッタズム

【MARINE SERRE】再構築 マルチポケット ワーク ジャケット/ブルゾン

ZIPPER ARMY SHIRT ジッパーアーミーシャツ ジャケット ブルゾン

AURALEE オーラリー ジップアップブルゾン



HARE ダマスクジャガードブルゾン セットアップ

・サイズ

《人気》THE NORTH FACE ノースフェイス ブルゾン☆L ネイビー 紺

3

TAAKK ブルゾン TA20ss-JK023

着丈69cm

ソロイスト ヴィンテージ キルティング フライト ジャケット リメイク ma-1

身幅65cm

monkey time TW TWILL W/CD JACKET/ジャケット



希少 ビッグサイズ carhartt カーハート ダック地中綿ジャケット 2XL

・カラー

Napapijri(ITA)ビンテージレタードスウェットジャケット

カーキ × カモフラ柄

黒シンプルなカジュアルスエードジャケット メンズ



Recon x Acronym 2ウェイジャケット リーコン アクロニウム

・状態

stein 22AW OVERSIZED WINDBREAKER JACKET

数回着用しましたが、目立った汚れやダメージは見られず美品です。

インド製《US古着》ヴィンテージ 民族 総柄 ゴブラン ジャケットメンズL程

(最初から着込んだ風合のユーズド加工が施されています。)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ファセッタズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・商品名FACETASM / ファセッタズムZIPPER ARMY SHIRT ジッパーアーミーシャツ ジャケット ブルゾン・サイズ3着丈69cm身幅65cm・カラーカーキ × カモフラ柄・状態数回着用しましたが、目立った汚れやダメージは見られず美品です。(最初から着込んだ風合のユーズド加工が施されています。)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ファセッタズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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