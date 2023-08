#sunnyyyyのシャツ一覧はこちら

JILSANDER ジルサンダー シャツ



ジョルジオアルマーニ(collezioni)のブラックシャツになります。

サイズ表記は42で、L〜XL相当になると思います。

襟は留めれるように下にボタンが付いており、襟が浮くこともない綺麗な格好になります。

タグ付きになり、状態も良いです。

肩幅:48

身幅:52

袖丈:58.5

着丈: 80

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アルマーニコレツォーニ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アルマーニコレツォーニ 商品の状態 未使用に近い

