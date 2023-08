タカラ製、

ウルトラマグナスの

イベント限定ver.です。

2001年の

東京トイフェスティバル会場にて購入後、

状態確認の為、開封しましたが

その後は大切に保管しておりました。

商品は

ミサイルパーツのランナーは未切り

シールやカードの内袋も未開封の状態です。

当方、タバコは吸っておりません。

ペットも飼っておりません。

パッケージには経年による

多少のヘコミやスレなどがございます。

目立ったキズ等のない

新品同様の状態ですが

あくまで一度人の手に渡ったモノと

ご理解いただける方のみ

ご購入をお願い致します。

#ダイアクロン

#パワードコンボイ

#シティーコマンダー

#バトルコンボイ

#デルタマグナス

#ダイアクロン隊員

#旧ダイアクロン

#タカラトミー

#ウルトラマグナスアーリーカラー

#トランスフォーマーザムービー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

タカラ製、トランスフォーマー復刻版ウルトラマグナスのイベント限定ver.です。2001年の東京トイフェスティバル会場にて購入後、状態確認の為、開封しましたがその後は大切に保管しておりました。商品はミサイルパーツのランナーは未切りシールやカードの内袋も未開封の状態です。当方、タバコは吸っておりません。ペットも飼っておりません。パッケージには経年による多少のヘコミやスレなどがございます。目立ったキズ等のない新品同様の状態ですがあくまで一度人の手に渡ったモノとご理解いただける方のみご購入をお願い致します。#ダイアクロン#パワードコンボイ#シティーコマンダー#バトルコンボイ#デルタマグナス#ダイアクロン隊員#旧ダイアクロン#タカラトミー#ウルトラマグナスアーリーカラー#トランスフォーマーザムービー

