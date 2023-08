【冬バーゲン★特別送料無料！】 LLbeen エルエルビーン　ダウンジャケット　ロングダウンジャケット ダウンジャケット

閲覧誠にありがとうございます。

比較的状態もよく、着用には問題ないかと思われます。

あくまでUSEDとなりますので、ご購入の際はご理解願います。

色味は1番最初の写真が実物に違い色になります。

ナイロンジャケット マウンテンパーカー

[サイズ(単位:cm)]:L

肩幅:54

袖丈:64

身幅:66

裄丈:92

採寸は素人のの採寸になりますので誤差がございます。

ご了承ください。

[素材]:ナイロン 中綿

[生産国]:バングラディッシュ

[カラー]:カーキ グリーン

A:使用感あり、多少の汚れ、

発送方法

ゆうパケット

※アイテムの大きさ・厚さ・価格により、配送を佐川急便(離島はゆうパック)に変更する場合がございます。

あらかじめご承知おきください。

※ご 注 意

採寸は平置きとなります。

ナイロンジャケット

#マウンテンパーカー

#アウトドア

#キャンプ

90's 80's 古着 ヴィンテージ ノースフェイス the north face ヌプシ バルトロ エルエルビーン l.l.bean オールドギャップ old GAP paletown patagonia パタゴニア シンチラ j.crew ジェイクルー アノラック barbour バブアー ラルフローレン フィッシングベスト noroll comfortable reason ecwcs level7 GEN ウールリッチ woolrich USA コロンビア columbia alwayth フリース レトロ X コーデュロイ jhakx RWCHE son of the cheese toxgo minnano the good company 700fill 1ldk supreme cup and cone old stussy カーハート carhartt GX1000 FTC yardsale carservice mormal i&i black eye patch WTAPS alltimers quartersnacks polar

l.l.bean、POLO、alwayth、Creek(クリーク)、EPOCH(エポック)、Eddie Bauer、PUTS、bedlam、パタゴニア

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エルエルビーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

