【冬バーゲン★特別送料無料！】 LLbeen エルエルビーン　ダウンジャケット　ロングダウンジャケット ダウンジャケット

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドエルエルビーン
商品の状態やや傷や汚れあり

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閲覧誠にありがとうございます。L L Bean エルエルビーン のアウター比較的状態もよく、着用には問題ないかと思われます。あくまでUSEDとなりますので、ご購入の際はご理解願います。色味は1番最初の写真が実物に違い色になります。ナイロンジャケット　マウンテンパーカー[サイズ(単位：cm)]：L肩幅:54袖丈:64身幅:66裄丈:92採寸は素人のの採寸になりますので誤差がございます。ご了承ください。[素材]：ナイロン　中綿[生産国]：バングラディッシュ[カラー]：カーキ　グリーンA：使用感あり、多少の汚れ、発送方法ゆうパケット※アイテムの大きさ・厚さ・価格により、配送を佐川急便（離島はゆうパック）に変更する場合がございます。あらかじめご承知おきください。※ご 注 意採寸は平置きとなります。ナイロンジャケット#マウンテンパーカー#アウトドア#キャンプ90's 80's 古着 ヴィンテージ ノースフェイス the north face ヌプシ　バルトロ　エルエルビーン　l.l.bean オールドギャップ old GAP paletown patagonia パタゴニア シンチラ　j.crew ジェイクルー　アノラック　barbour バブアー　ラルフローレン フィッシングベスト noroll comfortable reason ecwcs level7 GEN ウールリッチ　woolrich USA コロンビア columbia alwayth フリース　レトロ X コーデュロイ　jhakx RWCHE son of the cheese toxgo minnano the good company 700fill 1ldk supreme cup and cone old stussy カーハート carhartt GX1000 FTC yardsale carservice mormal i&i black eye patch WTAPS alltimers quartersnacks polarl.l.bean、POLO、alwayth、Creek（クリーク）、EPOCH（エポック）、Eddie Bauer、PUTS、bedlam、パタゴニア

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