【高い素材】 surly カラテモンキー　フォーク新品 パーツ

KARATE MONKYフレームセットで購入し、使用せずに保管をしていました。

110×15mm boost

コラム径 1 1/8オーバーサイズ

27.5インチ×3.0サイズのタイヤ

29er×2.5サイズのタイヤが付けられます。

コラムカットをしていないので、どのサイズにも合わせられます。

カラテモンキーはフォーク単体での販売が少ないようなのでこの機会にぜひ。

2022モデルのパープルになります。

フォーク、スルーアクスルのみです。

商品の情報 ブランド サーリー 商品の状態 新品、未使用

