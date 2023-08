ご覧いただき誠にありがとうございます!

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE ボレロ カーディガン 黒



出品商品は全て卸・大手ブランドショップ店・ブランドリサイクル店・質屋にて購入+古物商鑑定済みの正規品になりますのでご安心ください◎

★ブランド

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE

服の形に縫製してから、プリーツをかけるオリジナルの手法は一目でそれとわかるプロダクト◎

身体にフィットするラインの美しさ、軽くてコンパクト・皺が気にならない便利さは、現代を生きる女性の日々に寄り添い圧倒的な人気を誇っています◎

★商品名

変形プリーツカーディガン

★素材

ポリエステル100%

★カラー

ブラック

★SIZE/4

[平置き採寸]

着丈/約55〜

身幅/約44〜

肩幅/約48〜

袖丈/約53〜

⚠︎伸縮性のある生地の為、多少の誤差はご了承ください。

★商品状態

目立つような傷や汚れは見当たらず、綺麗な状態ですので、まだまだ長くご愛用していただけます◎

最後までお読みいただきありがとうございます!

迅速な対応をお約束しますので、宜しくお願い致します(o^^o)!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

