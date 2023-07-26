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2022激安通販 ダイヤモンド 天然 プラチナ 0.30ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

商品の説明

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ヴィヴィアンウエストウッド　PETRA ピアス（ブルーグリーン系/FREE）
12月15日　　40000出品(^^)
E462高品質アコヤ真珠K18デザインブラピアス6.0～6.5㎜三重ブランド
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【Pt900 / WGK14】イヤリング プラチナ シンプル 綺麗 アクセサリー

シャネル　ヴィンテージ　ラインストーン　ピアス

【正規品】CHANELラインストーンピアス
♦︎状態
A.B. ELLIE Magnolia Strand
C（下記ご参照願います）
VERSACE ヴェルサーチ　ピアス　サークル

CHANEL ココマーク シルバーピアス

人工ダイヤピアス　シルバー
S=未使用
3ct モアサナイト　ダイヤモンド　ピアス　18kホワイト　ア314
A=保管程度(ほぼ未使用)
CHANEL　フープピアス
B=保管傷程度(目立つ傷無し)
☆美品　LOUIS VUITTON ヴィトン ブックルドレイユ ピアス2way
C=若干の使用感(目立つ傷無し)
ヴィヴィアンウエストウッド ボンテージブーツ アニマルトゥ
D=若干傷あり
【starjewelry】カラーストーンピアス

シャネル トリプル ココマーク GP ラインストーン ピアス ゴールド
几帳面な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。
SUNNEI スンネイ ピアス 両耳用 ゴールド
天然石の為石に、多少な傷、内包物がある場合が
Hirotaka ヒロタカ　ピアス　K10YG
ございますのでご了承下さい。
22240 シルバーのピアス

スワロフスキー フープピアス

高級★ダイヤモンドピアス★各0.3強/VVS/キラキラ

K18WG ラブ　ピアス　カルティエ
素材　　　　　　pt900
シャネル　CHANEL ピアス　新品
ダイヤモンド　　0.30ct
確実正規品　シャネル　ラインストーン　ピアス
重量　　　　　　0.30g
PT950 新品　天然ダイヤモンド　ピアス

【ラインストーン付】クリスチャン ディオール dior ピアス ゴールド
※宝石は全て天然物になります(^^)
Junko Paris　パールピアス
※片方のダイヤモンドにカケがあります。
ピアス　K18　アコヤパール　７，５ｍｍ　円　ピアス　ゴールド

Carat フープ ピアス ダイヤモンド 各0.1ct 計0.2ct Pt900

ティファニー　クロスステッチ　ピアス　k18イエローゴールド　シグネチャー
付属品
計0.3ct(0.15ct×2) 天然 ダイヤモンド ピアス 18金
新品ポーチ
フルール様ご専用　＜ANNIKA INEZ＞ DOUBLE VOLUPTOUS

グラフダイヤモンドピアス

シェーヌダンクルピアス
鑑定書　鑑別書　ソーティングの有無
新品未使用品　K18　天然ダイアモンド　ピアス　計0.3ｃｔ

バー ピアス 18K ローズゴールド　ティファニー　片耳

【新品】K14WGダイヤフープピアス

MIMI MILANOミミミラノGiulietta E Romeo18Kピアス
鑑別書が必要な方は別途料金にて承りますので
【新品未使用】ヴィヴィアン・ウエストウッド ピアス　ペトラ　ハート
ご相談ください(^^)
天然ダイアモンドピアス　プラチナ　1ct.

ティファニー　バンドウィズ2ワイヤーピアス

フォーエバーマーク ダイヤモンド ピアス 0.162ct 0.160ct
#ダイヤモンド　#カッコイイ　#ネックレス　#リング　#天然　#プレゼント
大幅値下げ‼️CHANEL ピアス 大人気 ハート
#最安値　#Leave #k18 #プラチナ　#ゴールド
Dior PETI CD スタッドピアス ピンクゴールド
#jewelry #ジュエリー　#指輪　#ブレスレット
本日限定値下げ ミオハルタカ ビジュードエム イニシャルピアス 完売品
#人気　#価格交渉　#ピアス　#両耳　#片耳
⭐️CHANELクリアパールピアスとリング シャネル⭐️
#ギラギラ
タヒチ黒蝶真珠パールピアス　マルチカラー　d0418ing10
装飾···ダイヤモンド
新品　K18 　天然アクアマリン　少し長めの揺れる　ピアス
材質···プラチナ
CHANEL★最新作リングピアス★星デザイン★新品未使用 箱＆ラッピング付き
ピアス 形···キャッチ・スタッド
マルジェラ　シルバーのピアス
#0340 5142303030 1.2

【再値下げ】LORO フープピアス【付属品付き】

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

天然 エメラルド ダイヤ ピアス 0.52ct k18 f

天然ダイヤモンド　計0.30ct PT900　スイング式フックピアス

新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　刻印あり

❤️ダイヤモンド ピアス❤️

ANTHEM FOR THE SENSES / 2カラー フープピアス

★AkihirokoA様専用★シャネル　両耳ピアス

新品仕上げ済み　ポンテヴェキオ　ダイヤフープピアス　0.22ct フラワー

ラボグロウンダイヤモンド ピンク 0.50ct ピアス 14金 ホワイトゴールド

U.R.G.E. コフィンピアス
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商品の状態目立った傷や汚れなし

2022激安通販 ダイヤモンド 天然 プラチナ 0.30ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

32分钟前

2022激安通販 ダイヤモンド 天然 プラチナ 0.30ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

¥38,300 ¥21,831

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