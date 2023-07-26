2022激安通販 ダイヤモンド 天然 プラチナ 0.30ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

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ヴィヴィアンウエストウッド PETRA ピアス（ブルーグリーン系/FREE）

12月15日 40000出品(^^)

E462高品質アコヤ真珠K18デザインブラピアス6.0～6.5㎜三重ブランド

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【Pt900 / WGK14】イヤリング プラチナ シンプル 綺麗 アクセサリー



シャネル ヴィンテージ ラインストーン ピアス



【正規品】CHANELラインストーンピアス

♦︎状態

A.B. ELLIE Magnolia Strand

C（下記ご参照願います）

VERSACE ヴェルサーチ ピアス サークル



CHANEL ココマーク シルバーピアス



人工ダイヤピアス シルバー

S=未使用

3ct モアサナイト ダイヤモンド ピアス 18kホワイト ア314

A=保管程度(ほぼ未使用)

CHANEL フープピアス

B=保管傷程度(目立つ傷無し)

☆美品 LOUIS VUITTON ヴィトン ブックルドレイユ ピアス2way

C=若干の使用感(目立つ傷無し)

ヴィヴィアンウエストウッド ボンテージブーツ アニマルトゥ

D=若干傷あり

【starjewelry】カラーストーンピアス



シャネル トリプル ココマーク GP ラインストーン ピアス ゴールド

几帳面な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。

SUNNEI スンネイ ピアス 両耳用 ゴールド

天然石の為石に、多少な傷、内包物がある場合が

Hirotaka ヒロタカ ピアス K10YG

ございますのでご了承下さい。

22240 シルバーのピアス



スワロフスキー フープピアス



高級★ダイヤモンドピアス★各0.3強/VVS/キラキラ



K18WG ラブ ピアス カルティエ

素材 pt900

シャネル CHANEL ピアス 新品

ダイヤモンド 0.30ct

確実正規品 シャネル ラインストーン ピアス

重量 0.30g

PT950 新品 天然ダイヤモンド ピアス



【ラインストーン付】クリスチャン ディオール dior ピアス ゴールド

※宝石は全て天然物になります(^^)

Junko Paris パールピアス

※片方のダイヤモンドにカケがあります。

ピアス K18 アコヤパール ７，５ｍｍ 円 ピアス ゴールド



Carat フープ ピアス ダイヤモンド 各0.1ct 計0.2ct Pt900



ティファニー クロスステッチ ピアス k18イエローゴールド シグネチャー

付属品

計0.3ct(0.15ct×2) 天然 ダイヤモンド ピアス 18金

新品ポーチ

フルール様ご専用 ＜ANNIKA INEZ＞ DOUBLE VOLUPTOUS



グラフダイヤモンドピアス



シェーヌダンクルピアス

鑑定書 鑑別書 ソーティングの有無

新品未使用品 K18 天然ダイアモンド ピアス 計0.3ｃｔ



バー ピアス 18K ローズゴールド ティファニー 片耳

無

【新品】K14WGダイヤフープピアス



MIMI MILANOミミミラノGiulietta E Romeo18Kピアス

鑑別書が必要な方は別途料金にて承りますので

【新品未使用】ヴィヴィアン・ウエストウッド ピアス ペトラ ハート

ご相談ください(^^)

天然ダイアモンドピアス プラチナ 1ct.



ティファニー バンドウィズ2ワイヤーピアス



フォーエバーマーク ダイヤモンド ピアス 0.162ct 0.160ct

#ダイヤモンド #カッコイイ #ネックレス #リング #天然 #プレゼント

大幅値下げ‼️CHANEL ピアス 大人気 ハート

#最安値 #Leave #k18 #プラチナ #ゴールド

Dior PETI CD スタッドピアス ピンクゴールド

#jewelry #ジュエリー #指輪 #ブレスレット

本日限定値下げ ミオハルタカ ビジュードエム イニシャルピアス 完売品

#人気 #価格交渉 #ピアス #両耳 #片耳

⭐️CHANELクリアパールピアスとリング シャネル⭐️

#ギラギラ

タヒチ黒蝶真珠パールピアス マルチカラー d0418ing10

装飾···ダイヤモンド

新品 K18 天然アクアマリン 少し長めの揺れる ピアス

材質···プラチナ

CHANEL★最新作リングピアス★星デザイン★新品未使用 箱＆ラッピング付き

ピアス 形···キャッチ・スタッド

マルジェラ シルバーのピアス

#0340 5142303030 1.2

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【再値下げ】LORO フープピアス【付属品付き】天然 エメラルド ダイヤ ピアス 0.52ct k18 f天然ダイヤモンド 計0.30ct PT900 スイング式フックピアス新品♡ 天然石 ペリドット ピアス スクエア ゴールド 10K 刻印あり❤️ダイヤモンド ピアス❤️ANTHEM FOR THE SENSES / 2カラー フープピアス★AkihirokoA様専用★シャネル 両耳ピアス新品仕上げ済み ポンテヴェキオ ダイヤフープピアス 0.22ct フラワーラボグロウンダイヤモンド ピンク 0.50ct ピアス 14金 ホワイトゴールドU.R.G.E. コフィンピアス