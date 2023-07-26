2022激安通販 ダイヤモンド 天然 プラチナ 0.30ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

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ヴィヴィアンウエストウッド PETRA ピアス（ブルーグリーン系/FREE）
12月15日 40000出品(^^)
E462高品質アコヤ真珠K18デザインブラピアス6.0～6.5㎜三重ブランド
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【Pt900 / WGK14】イヤリング プラチナ シンプル 綺麗 アクセサリー
シャネル ヴィンテージ ラインストーン ピアス
【正規品】CHANELラインストーンピアス
♦︎状態
A.B. ELLIE Magnolia Strand
C（下記ご参照願います）
VERSACE ヴェルサーチ ピアス サークル
CHANEL ココマーク シルバーピアス
人工ダイヤピアス シルバー
S=未使用
3ct モアサナイト ダイヤモンド ピアス 18kホワイト ア314
A=保管程度(ほぼ未使用)
CHANEL フープピアス
B=保管傷程度(目立つ傷無し)
☆美品 LOUIS VUITTON ヴィトン ブックルドレイユ ピアス2way
C=若干の使用感(目立つ傷無し)
ヴィヴィアンウエストウッド ボンテージブーツ アニマルトゥ
D=若干傷あり
【starjewelry】カラーストーンピアス
シャネル トリプル ココマーク GP ラインストーン ピアス ゴールド
几帳面な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。
SUNNEI スンネイ ピアス 両耳用 ゴールド
天然石の為石に、多少な傷、内包物がある場合が
Hirotaka ヒロタカ ピアス K10YG
ございますのでご了承下さい。
22240 シルバーのピアス
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シャネル CHANEL ピアス 新品
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確実正規品 シャネル ラインストーン ピアス
重量 0.30g
PT950 新品 天然ダイヤモンド ピアス
【ラインストーン付】クリスチャン ディオール dior ピアス ゴールド
※宝石は全て天然物になります(^^)
Junko Paris パールピアス
※片方のダイヤモンドにカケがあります。
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付属品
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グラフダイヤモンドピアス
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鑑定書 鑑別書 ソーティングの有無
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無
【新品】K14WGダイヤフープピアス
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鑑別書が必要な方は別途料金にて承りますので
【新品未使用】ヴィヴィアン・ウエストウッド ピアス ペトラ ハート
ご相談ください(^^)
天然ダイアモンドピアス プラチナ 1ct.
ティファニー バンドウィズ2ワイヤーピアス
フォーエバーマーク ダイヤモンド ピアス 0.162ct 0.160ct
#ダイヤモンド #カッコイイ #ネックレス #リング #天然 #プレゼント
大幅値下げ‼️CHANEL ピアス 大人気 ハート
#最安値 #Leave #k18 #プラチナ #ゴールド
Dior PETI CD スタッドピアス ピンクゴールド
#jewelry #ジュエリー #指輪 #ブレスレット
本日限定値下げ ミオハルタカ ビジュードエム イニシャルピアス 完売品
#人気 #価格交渉 #ピアス #両耳 #片耳
⭐️CHANELクリアパールピアスとリング シャネル⭐️
#ギラギラ
タヒチ黒蝶真珠パールピアス マルチカラー d0418ing10
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新品 K18 天然アクアマリン 少し長めの揺れる ピアス
材質···プラチナ
CHANEL★最新作リングピアス★星デザイン★新品未使用 箱＆ラッピング付き
ピアス 形···キャッチ・スタッド
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#0340 5142303030 1.2
【再値下げ】LORO フープピアス【付属品付き】
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
天然 エメラルド ダイヤ ピアス 0.52ct k18 f
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新品♡ 天然石 ペリドット ピアス スクエア ゴールド 10K 刻印あり
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商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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(税込) 送料込み
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アクセサリー
ピアス(両耳用)
ダイヤモンド 天然 プラチナ 0.30ct ピアス 両耳
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
f67abd59124bf
1161
本人確認済
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