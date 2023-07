#knkシャツパンツなど

今回出品するのはブルネロクチネリのハイエンドモデルに位置するアビエイターパンツです。

着用2回位の美品です。

ワードローブ保管していたのでシワはご容赦ください。

気になる方はお控え下さい。

■価格 18万くらい

■色 ライトベージュ

■特徴

・生地 若干ライトウエイトですので春夏向け。勿論秋や初冬も

お召頂けます。生地は綾織なので強度抜群です。

・シルエット 足の構造に合わせたエルゴノミックデザインです。

■サイズ 46 ※日本サイズSに相当します。

詳細は必ずご自身のワードローブにてご確認下さい。

■概寸 ※素人平置き採寸につき誤差は容赦ください

ウエスト 79-80

股上 28-29

股下 69-70

すそ 17-18

わたり 27-28

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブルネロクチネリ 商品の状態 未使用に近い

