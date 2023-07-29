特売 master&dynamic MW60 ワイヤレスヘッドホン ヘッドフォン

購入しましたがつけないため売ろうと思います

SONY WH-1000XM3(B)

綺麗な状態ですが何度か着用したため神経質な方はお控えください

値下げ❗️ バイボーンネズハイパー ブラック Vibone nezu HYPER



未開封 PHILIPS Fidelio M1 MK2BK ヘッドフォン

充電のコードやケースなどもおつけします

Logicool ワイヤレスヘッドセット Teams認定

箱はついておりません

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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