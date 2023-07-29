超大特価 【新品未使用】シュプリーム　デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

【商品】Supreme Script Jacquard Denim Trucker Jacket

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【カラー】Washed Blue

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【サイズ】 M

ニシプリンさま専用。カナリ昔のリーバイス、Gジャン、サイズ38、71506



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【状態】新品未使用

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【定価】42900円

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【商品説明】

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22fw week10 発売。本田圭祐着用。

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着用予定で購入しましたがサイズ感が思ってた物と違ったので出品いたします。

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即購入可

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

【商品】Supreme Script Jacquard Denim Trucker Jacket 【カラー】Washed Blue【サイズ】 M【状態】新品未使用【定価】42900円【商品説明】22fw week10 発売。本田圭祐着用。着用予定で購入しましたがサイズ感が思ってた物と違ったので出品いたします。即購入可

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

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