【美品】 Deli様 【Ivory 専用】80'sコンバース ハイカット STAR ALL スニーカー

80'sのコンバースALL STARスニーカーです。

古着屋さんでデッドストックで購入して

1〜2回使用し、スニーカークリーニングに出して保管しておりました。

カラー:レッド

maid in USA

サイズ表記:US 5.5

(レディース24.5cm)

アウトソール:26.5cm

ワイズ:9cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※発送前に検品して梱包しております。

自宅保管のため、完璧な状態をお求めの方や神経質な方は誠に申し訳ありませんが ご購入をご遠慮ください。

返品は受け付けておりませんので

納得してご購入して下さい。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 やや傷や汚れあり

