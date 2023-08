【商品の説明】

【商品の説明】ブランド、メーカー:Stafford(スタッフォード)型番: SF-4FM付属品:専用ギグバックケース、ロッドレンチ・予備ブリッジ(1つ)・予備ブリッジピン(1本) ペグ回し、クリップ式チューナー、カポ、ストラップ(未使用)、予備弦セット、ウエス、 ギャランティカード・FISHMAN使用ガイド 【商品の状態】今回出品のギターは、オールマホガニー・艶消し仕上げでとにかく見た目がクールで小ぶりなボディーがとてもカッコよく、使い勝手の良いエレアコ Stafford(スタッフォード)「SF-4FM」です。キズも殆ど無くとにかく綺麗な状態です。初心者の方に絶対おすすめのギターです。今回の出品にあたり付属便を多数付けました。 ビビり・ガリ・音の詰まりはありません。(ネック)ほぼ真っすぐです。 12Fで(6弦/2.6ミリ、1弦2.2ミリ)状態でとても弦高が低く弾きやすい状態です。トラスロッドは左右回ります。 指板は画像でお判りの通り凹みも見られません。汚れを徹底的に落としてレモンオイルを充分染み込ませてあります。ネック裏は、無傷で出荷状態です。(トップ)トップのマホガニーはキズ・打痕・変色等もなく出荷前と言っても過言ではないと思います。トップの膨らみやブリッジの剥がれもありません。ピックガードにストロークによるスリ傷があります。(但し、ピックガードの保護シールの上からですので保護シールを剥がせば全くないと思います。)(サイド・バック)画像でもお判りの通りマホガニーの木目がとても綺麗です。ダメージは全くありません。(ペグ)オリジナルのペグは、若干クスミがあったため出来るだけ磨きました。また、ペグの保護シールも剥がしていない為、剥がせばよりピカピカだと思います。固着も無くストレスなくチューニングができます。(ヘッド)ヘッドのロゴのは、画像でお判りの通り、綺麗で良い状態です。唯一のキズが、ヘッドのロゴの上の角に軽い打痕があります。(その他)ナット幅42.0ミリ (スペック)・トップ:ソリッドマホガニー・バック:マホガニー・サイド:マホガニー・指板:オバンコール・スケール:630ミリ・ピックアップ:Fishman Sonitone

