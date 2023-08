nowos

完売したフライトジャケット

販売価格 77,000円

一度着用のみの美品です

色 カーキ

素材 コットン100% リブ:アクリル70% 毛30% 中綿:ポリエステル100% 別テープ:羊革

サイズ表記 M

実寸

身幅 49.5 cm、肩幅 45 cm、着丈 63 cm、袖丈 58.5 cm

多少の誤差はご了承ください。

着用写真/イメージ写真をいくつか載せておりますので着た感じの参考にお使いください。

綺麗な状態だと思いますが、素人の出品ですので細かなことが気になる方は購入お控えください。

roku lochie nagonstans jonnlynx rbs argue lavishgate aton AURALEE I love Mr Mittens baserange bibiy norc throw YOKOCHAN

clane stylemixer jantiques argue baserange lavishgate stylenanda f.dom nuebyas naning9 mame birthdaybash une mansion Merlette

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ファビアンルー 商品の状態 未使用に近い

