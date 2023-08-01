お知らせ ログイン 会員登録 出品
お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ

商品の説明

kaval のプルオーバーシャツです。
SEVEN BY SEVEN グアテマラシャツ

Comoli コモリ　リネンドットシャツジャケット
色:ネイビー
orSlow オアスロウ ルーズフィンディゴリネンシャツ
素材:コットン45%リネン55%
【no.×Replay】OVERSIZE STRIPE SHIRTS
サイズ:フリー
☆SP古着シャツ　90"sポロ 激レア　BDシャツ　クレイジー　ゆるダボ　XL

50'sボウリング シャツ　ギャバCRAW FORDターコイズブルー　ビンテージ
肩幅 62cm
WACKO MARIA 緊縛 HAWAIIAN SHIRT
身幅 64cm
【極美品】NUMBER (N)INE オンブレチェックウェスタンシャツ　07AW
身丈 89cm
W/W SHIRTS 'CHAMBRAY' ネセサリーオアアンネセサリー
袖丈 49.5cm
PRADA SPORT シャツ　ミリタリー　00s archive

80s ヴィンテージ ギャルソン オム 無地 長袖 シャツ アーカイブ 田中オム
165cm痩せ型男性でちょうどよいサイズ感でした。
【タグ付き未使用】E.TAUTZ イートウツ CORE LINEMANSHIRT
数回の着用で多少の着用感も見られますが、まだまだ着ていただけます。
未使用 RRL シャンブレー デニムワークシャツ S

SUPREME Classic Logo Denim Shirtデニム半袖シャツ
とても雰囲気があり、kavalが好きな方にお譲りしたいと思います。
名作 テンダーロイン チェックシャツ マスタード 希少サイズ XL
お探しの方はこの機会にご検討ください。

【ジャンポ様専用】TOGA VIRILIS 21SSキュプラシャツ

商品の情報

商品のサイズS
商品の状態やや傷や汚れあり

60s フランス製　ヴィンテージ　フィッシャーマンスモック　シャツ

Hajime Sorayama X 2G Silk Satin Shirt

コムデギャルソン SHIRT リバティ風 小花柄 ストライプ サックスブルー S

Dairy L/S shirt
kaval のプルオーバーシャツです。色:ネイビー素材:コットン45%リネン55%サイズ:フリー肩幅 62cm身幅 64cm身丈 89cm袖丈 49.5cm165cm痩せ型男性でちょうどよいサイズ感でした。数回の着用で多少の着用感も見られますが、まだまだ着ていただけます。とても雰囲気があり、kavalが好きな方にお譲りしたいと思います。お探しの方はこの機会にご検討ください。

商品の情報

商品のサイズS
商品の状態やや傷や汚れあり

お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ

7分钟前

お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
10
10
購入手続きへ

商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. トップス
    3. シャツ
    4. kaval Pullover Shirt
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

bc2007fb6e6423

 1195

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

bc2007fb6e6423
お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ

ZXHACSJ Women's Fashion V-neck Print Pullover Casual Short-sleeved

ZXHACSJ Women's Fashion V-neck Print Pullover Casual Short-sleeved


ZXHACSJ Women's Summer Fashion Casual Printed Short Sleeve V-Neck

ZXHACSJ Women's Summer Fashion Casual Printed Short Sleeve V-Neck


ZXHACSJ Ladies Fashion Casual Tops V-neck Pullover Loose Casual

ZXHACSJ Ladies Fashion Casual Tops V-neck Pullover Loose Casual


ZXHACSJ Fashion Womens Sequin Stitching Long Sleeve Sexy Loose V

ZXHACSJ Fashion Womens Sequin Stitching Long Sleeve Sexy Loose V


Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter

Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter


KLIEGOU Mens Cotton Hipster Hip Hop Crewneck T-Shirt S-3XL | Amazon.com

KLIEGOU Mens Cotton Hipster Hip Hop Crewneck T-Shirt S-3XL | Amazon.com


KAVU Teannaway Men's Fleece Pullover Sweater

KAVU Teannaway Men's Fleece Pullover Sweater

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ
© www.inba.net, Inc.