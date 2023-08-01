お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ

kaval のプルオーバーシャツです。
SEVEN BY SEVEN グアテマラシャツ
Comoli コモリ リネンドットシャツジャケット
色:ネイビー
orSlow オアスロウ ルーズフィンディゴリネンシャツ
素材:コットン45%リネン55%
【no.×Replay】OVERSIZE STRIPE SHIRTS
サイズ:フリー
☆SP古着シャツ 90"sポロ 激レア BDシャツ クレイジー ゆるダボ XL
50'sボウリング シャツ ギャバCRAW FORDターコイズブルー ビンテージ
肩幅 62cm
WACKO MARIA 緊縛 HAWAIIAN SHIRT
身幅 64cm
【極美品】NUMBER (N)INE オンブレチェックウェスタンシャツ 07AW
身丈 89cm
W/W SHIRTS 'CHAMBRAY' ネセサリーオアアンネセサリー
袖丈 49.5cm
PRADA SPORT シャツ ミリタリー 00s archive
80s ヴィンテージ ギャルソン オム 無地 長袖 シャツ アーカイブ 田中オム
165cm痩せ型男性でちょうどよいサイズ感でした。
【タグ付き未使用】E.TAUTZ イートウツ CORE LINEMANSHIRT
数回の着用で多少の着用感も見られますが、まだまだ着ていただけます。
未使用 RRL シャンブレー デニムワークシャツ S
SUPREME Classic Logo Denim Shirtデニム半袖シャツ
とても雰囲気があり、kavalが好きな方にお譲りしたいと思います。
名作 テンダーロイン チェックシャツ マスタード 希少サイズ XL
お探しの方はこの機会にご検討ください。
【ジャンポ様専用】TOGA VIRILIS 21SSキュプラシャツ
60s フランス製 ヴィンテージ フィッシャーマンスモック シャツ
Hajime Sorayama X 2G Silk Satin Shirt
コムデギャルソン SHIRT リバティ風 小花柄 ストライプ サックスブルー S
Dairy L/S shirt
kaval のプルオーバーシャツです。色:ネイビー素材:コットン45%リネン55%サイズ:フリー肩幅 62cm身幅 64cm身丈 89cm袖丈 49.5cm165cm痩せ型男性でちょうどよいサイズ感でした。数回の着用で多少の着用感も見られますが、まだまだ着ていただけます。とても雰囲気があり、kavalが好きな方にお譲りしたいと思います。お探しの方はこの機会にご検討ください。