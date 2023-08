お待たせ! kaval Pullover Shirt シャツ

kaval のプルオーバーシャツです。

kaval のプルオーバーシャツです。色:ネイビー素材:コットン45%リネン55%サイズ:フリー肩幅 62cm身幅 64cm身丈 89cm袖丈 49.5cm165cm痩せ型男性でちょうどよいサイズ感でした。数回の着用で多少の着用感も見られますが、まだまだ着ていただけます。とても雰囲気があり、kavalが好きな方にお譲りしたいと思います。お探しの方はこの機会にご検討ください。

