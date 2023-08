人気が高い i スキズ am トレカ ヒョンジン you K-POP/アジア

i am you 紫枠ヒョンジン トレカ

素人保管なので、神経質な方はご遠慮下さい。

海外製品となるので、初期傷などはご了承ください。

スリーブに入れて保管しておりました。

あまり出回っていない商品ですので一定期間売れなかった場合削除させていただきます。

ご了承ください。

即購入可⭕️

#スキズ#ヒョンジン#トレカ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

