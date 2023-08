品質満点！ セリーヌ CELINE クロップド コットン ボーイフレンドシャツ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

【商品名】

【サイズ】

38

【カラー】

ホワイト

【詳細】

コットン 100%

トリオンフのイギリス刺繍

クラシックフィット

クロップド丈

ドラッグストアカラー

袖口にボタン

七分丈スリーブ

パールボタン X 5

袖口にパールボタン X 1

ポルトガル製

参考: 2C858658R.01BC

【国内定価】

115500円

【買付先】

イタリアセレクトショップ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

