今季ブランド for Y’s men サイズS 1990s ワイズ　ヨウジヤマモト テーラードジャケット

■Y’s for men(1990s)

【商品説明】

・men’s

・item-ジャケット

・color-ダークネイビー

・size

size-S

肩幅:47.5cm 身幅:57cm 着丈:75.5cm 袖丈:59cm

・参考身長

165cm〜170cm

(※あくまで寸法からの推定になります。)

・着用画像

168cm 標準体型

・material

毛 95% ナイロン 5%

・生産国

日本

・condition

【B】大きなダメージはありませんが、全体的に毛羽立ち等の使用感がございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイズフォーメン 商品の状態 傷や汚れあり

■Y’s for men(1990s)【商品説明】・men’s・item-ジャケット・color-ダークネイビー・size size-S 肩幅:47.5cm 身幅:57cm 着丈:75.5cm 袖丈:59cm・参考身長 165cm〜170cm (※あくまで寸法からの推定になります。)・着用画像 168cm 標準体型・material 毛 95% ナイロン 5%・生産国 日本・condition 【B】大きなダメージはありませんが、全体的に毛羽立ち等の使用感がございます。

