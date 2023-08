【送料込】 齋藤飛鳥サイン入りブランケット アイドル

乃木坂46を卒業した齋藤飛鳥さんのサイン入りブランケットです

私は開封していませんが、齋藤飛鳥さんがサイン記入の際に一度だけ開封しています。

気になる方は購入をお控えくださいm(_ _)m

サイズも大きいので飾りとしても使用できます。

証明書、プリントカード付きです。

値段交渉okです

#齋藤飛鳥 #斎藤飛鳥 #乃木坂46 #アイドル

#ブランケット #乃木坂 #サイン #乃木フェス

#山下美月 #卒業 #卒業コンサート #卒コン

人気グループ···乃木坂46

グッズ種類···その他

ジャンル···女性アイドル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

