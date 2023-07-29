最新のデザイン 【良品】PORTER TENSION 2wayブリーフケース 627-17307 ビジネスバッグ

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Tumi 222610 HK2ショルダー ビジネス バック A4 収納 トゥミ



i Santi イサンティ ヴィンテージ ビジネスバッグ

☆ブランド

【新品】GIORGIO VALENTI ジョルジオバレンチ 本革 バッグ 鍵

PORTER ポーター

新品未使用 ポーター ヘリテージ ブリーフケース 2way A4 本革 レザー



希少✨美品 ロンシャン 2wayブリーフケース オールレザー A4収納可能 黒

☆モデル

☆極美品☆ ポーター 2way ビジネスバッグ ブリーフケース ブラック

TENSION/テンション シリーズ

【希少品】 レア ハイテック テレフォンバッグ ヴィンテージ レトロ S2



【傷汚れアリ】CELINE セリーヌ レザー クラッチバッグ ドキュメントケース

☆カテゴリー

万双 ブライドル 天ファスナー ダークブラウン

ビジネスバッグ ブリーフケース 書類カバン

人気★ LOEWE リピートアナグラム ビジネスバッグ ブリーフバッグ レザー



専用 BOTTEGA VENETA イントレチャート ビジネスバッグ 4599

☆柄、特徴

【新品未使用】TUMI ALPHA3 レザー ブリーフパック 9603578

A4対応 B4対応ノート ビジネス 通勤 180度開口

コーチ ビジネスバッグ ブラック 黒 メンズ 通勤 2way A4



【美品】バーバリーズ ダレスバッグ ビジネスバッグ レザー ノヴァチェック 鍵付

☆素材

【極美品】dunhill ビジネスバッグ 2WAY ショルダー A4対応 黒

表：コーデュラナイロン(ウレタンコーティング)

フェリージ Felisi ビジネスバッグ トートバッグ A4収納可！

裏：210Dナイロン(ビニールコーティング)

FELISI フェリージ ナイロン×レザーブリーフケース『12/39/DS』



【新品】coach コーチ ビジネスバッグ ブリーフケース

☆カラー

【極美品】◇グッチ◇ GG モノグラム / PVC / 2way ビジネスバッグ

ブラック 黒

HEAD PORTER ヘッドポーター タンカー ボストンバッグ



良品 ヴァレクストラ ビジネスバッグ ブリーフケース グリーンステッチ レザー

【サイズ】

✨美品✨dunhill ブリーフケース ブラック 鍵 レザー A4収納可能

タテ 30センチ

美品✨オファーマン 2way キャリーケース ビジネスバッグ 黒 オールレザー

ヨコ 40センチ

良品 ダンヒル レザー バッグ ビジネスバッグ ブリーフケース dunhill

マチ 8センチ

ビジネスバック サムソナイト モダニクル

ハンドル 7センチ(本体からの立ち上がり)

【新品】muta ムータ バッグ



グレンロイヤル ライトウェイトブリーフケース

※誤差はご容赦ください。

新品 オロビアンコ 多機能 ビジネスバッグ リボン A4 Orobianco



A4 PC 収納！】 グッチ レザー ブリーフケース 書類鞄 ダイヤルロック

【商品詳細】

【新品 1.5万円引き】ゼロハリバートン ビジネスバッグ 3way 80846

耐摩擦、耐引裂強度に優れたコーデュラナイロンをメイン素材に使用した【TENSION/テンション】シリーズ。タフに使えて、長期愛用可能なビジネスバッグなどを取り揃えています。こちらは、B4サイズに対応したショルダーバッグとしてもお使い頂ける2WAYビジネスバッグ。背面には、携帯電話など小物を入れるのに便利な小ポケットが3つ付いています。

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オロビアンコ orobianco ミニマムなバック。レディースの方にも。

【商品の状態】

ビジネスバッグ ブリーフケース メンズ レディース TUMI トゥミNR2963

こちらの商品は中古品のため多少の使用感はありますが、特に目立つキズや汚れのない状態の良い美品になります。

✨️美品✨️COACH ハンドバッグ トートバッグ 2way 手持ち 肩がけ



新品 ジミーチュウ クラッチバッグ スターエンボス ブラック A4サイズ バッグ

【真贋】

美品 PRADA プラダ ビジネスバッグ 2way テスート ネイビー 三角ロゴ

大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。

【美品 人気】COACH コーチ 2way ビジネスバッグ ブラック レザー

万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。

MOTHERHOUSE(マザーハウス) ビジネスバッグ



PORTER ポーター ビジネスバッグ

【梱包】

ペッレモルビダメイデンボヤージュ

プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。

美品 Paul Smith ポールスミス ブリーフケース ビジネスバッグ レザー



ジャンニヴェルサーチ ヴェルサーチェ ビジネスバッグ ブリーフケース 鞄 型押し

【その他、注意事項】

美品✨BURBERRY ビジネスバッグ ブリーフケース 黒 A4可 鍵付き

ホームクリーニングを実施していますが個人出品で見落としや取りきれない汚れが残っていることもあります。

Calvin Klein(カルバンクライン)ビジネスバッグ



ルイヴィトン ダミエアンフィニPDV ビジネスバッグ

受取後に万一、配送による破損などが疑われる場合は必ず【評価前】に取引メッセージにて連絡をお願い致します。真摯に対応させて頂きます。

【大容量】コーチ メトロポリタントート ビジネスバッグ 2way ブラウン



【超美品】TUMI ALPHAビジネスバッグ

気持ちの良い取引を心がけています。ご協力頂けると幸いです。宜しくお願い致します^^

ルイヴィトン タイガ ポルト・ドキュマン ロザン ビジネスバッグ

カラー...ブラック

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素材...ナイロン

5650 LOUIS VUITTON モノグラム コンセイエ ビジネスバッグ

バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き、ありがとうございます。☆ブランドPORTER ポーター☆モデルTENSION/テンション シリーズ☆カテゴリー ビジネスバッグ ブリーフケース 書類カバン☆柄、特徴 A4対応 B4対応ノート ビジネス 通勤 180度開口☆素材 表：コーデュラナイロン(ウレタンコーティング)裏：210Dナイロン(ビニールコーティング)☆カラー ブラック 黒【サイズ】タテ 30センチヨコ 40センチマチ 8センチハンドル 7センチ(本体からの立ち上がり)※誤差はご容赦ください。【商品詳細】耐摩擦、耐引裂強度に優れたコーデュラナイロンをメイン素材に使用した【TENSION/テンション】シリーズ。タフに使えて、長期愛用可能なビジネスバッグなどを取り揃えています。こちらは、B4サイズに対応したショルダーバッグとしてもお使い頂ける2WAYビジネスバッグ。背面には、携帯電話など小物を入れるのに便利な小ポケットが3つ付いています。【商品の状態】こちらの商品は中古品のため多少の使用感はありますが、特に目立つキズや汚れのない状態の良い美品になります。【真贋】大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【その他、注意事項】ホームクリーニングを実施していますが個人出品で見落としや取りきれない汚れが残っていることもあります。受取後に万一、配送による破損などが疑われる場合は必ず【評価前】に取引メッセージにて連絡をお願い致します。真摯に対応させて頂きます。気持ちの良い取引を心がけています。ご協力頂けると幸いです。宜しくお願い致します^^カラー...ブラック素材...ナイロンバッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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