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最新のデザイン 【良品】PORTER TENSION 2wayブリーフケース 627-17307 ビジネスバッグ

商品の説明

ご覧頂き、ありがとうございます。
Tumi 222610 HK2ショルダー　ビジネス　バック A4 収納　トゥミ

i Santi イサンティ ヴィンテージ ビジネスバッグ
☆ブランド
【新品】GIORGIO VALENTI ジョルジオバレンチ 本革 バッグ 鍵
PORTER ポーター
新品未使用 ポーター ヘリテージ ブリーフケース 2way A4 本革 レザー

希少✨美品 ロンシャン 2wayブリーフケース オールレザー A4収納可能 黒
☆モデル
☆極美品☆ ポーター　2way ビジネスバッグ　ブリーフケース　ブラック
TENSION/テンション　シリーズ
【希少品】　レア　ハイテック テレフォンバッグ ヴィンテージ レトロ S2

【傷汚れアリ】CELINE セリーヌ レザー クラッチバッグ ドキュメントケース
☆カテゴリー　
万双　ブライドル 天ファスナー　ダークブラウン
ビジネスバッグ ブリーフケース 書類カバン
人気★ LOEWE リピートアナグラム ビジネスバッグ ブリーフバッグ レザー

専用 BOTTEGA VENETA イントレチャート ビジネスバッグ 4599
☆柄、特徴　　
【新品未使用】TUMI ALPHA3 レザー ブリーフパック 9603578
A4対応 B4対応ノート ビジネス 通勤 180度開口
コーチ　ビジネスバッグ　ブラック　黒　メンズ　通勤　2way A4

【美品】バーバリーズ ダレスバッグ ビジネスバッグ レザー ノヴァチェック 鍵付
☆素材　　　　
【極美品】dunhill ビジネスバッグ 2WAY ショルダー A4対応 黒
表：コーデュラナイロン(ウレタンコーティング)
フェリージ Felisi ビジネスバッグ トートバッグ A4収納可！
裏：210Dナイロン(ビニールコーティング)
FELISI フェリージ ナイロン×レザーブリーフケース『12/39/DS』

【新品】coach コーチ ビジネスバッグ ブリーフケース
☆カラー　　　
【極美品】◇グッチ◇ GG モノグラム / PVC / 2way ビジネスバッグ
ブラック　黒
HEAD PORTER ヘッドポーター タンカー ボストンバッグ

良品 ヴァレクストラ ビジネスバッグ ブリーフケース グリーンステッチ レザー
【サイズ】
✨美品✨dunhill ブリーフケース ブラック 鍵 レザー A4収納可能
タテ　30センチ
美品✨オファーマン 2way キャリーケース ビジネスバッグ 黒 オールレザー
ヨコ　40センチ
良品 ダンヒル レザー　バッグ　ビジネスバッグ　ブリーフケース　dunhill
マチ　8センチ
ビジネスバック サムソナイト モダニクル
ハンドル　7センチ(本体からの立ち上がり)
【新品】muta ムータ バッグ

グレンロイヤル　ライトウェイトブリーフケース
※誤差はご容赦ください。
新品 オロビアンコ 多機能 ビジネスバッグ リボン A4 Orobianco

A4 PC 収納！】 グッチ 　レザー　ブリーフケース　書類鞄　ダイヤルロック
【商品詳細】
【新品 1.5万円引き】ゼロハリバートン ビジネスバッグ 3way 80846
耐摩擦、耐引裂強度に優れたコーデュラナイロンをメイン素材に使用した【TENSION/テンション】シリーズ。タフに使えて、長期愛用可能なビジネスバッグなどを取り揃えています。こちらは、B4サイズに対応したショルダーバッグとしてもお使い頂ける2WAYビジネスバッグ。背面には、携帯電話など小物を入れるのに便利な小ポケットが3つ付いています。
Kiefer neu キーファーノイ Ciao チャオ

オロビアンコ　orobianco　ミニマムなバック。レディースの方にも。
【商品の状態】
ビジネスバッグ ブリーフケース メンズ レディース TUMI トゥミNR2963
こちらの商品は中古品のため多少の使用感はありますが、特に目立つキズや汚れのない状態の良い美品になります。
✨️美品✨️COACH ハンドバッグ トートバッグ 2way 手持ち 肩がけ

新品 ジミーチュウ クラッチバッグ スターエンボス ブラック A4サイズ バッグ
【真贋】
美品　PRADA　プラダ　ビジネスバッグ　2way　テスート　ネイビー　三角ロゴ
大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。
【美品 人気】COACH コーチ 2way ビジネスバッグ ブラック レザー
万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。
MOTHERHOUSE(マザーハウス) ビジネスバッグ

PORTER ポーター　ビジネスバッグ
【梱包】
ペッレモルビダメイデンボヤージュ
プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。
美品 Paul Smith ポールスミス ブリーフケース ビジネスバッグ レザー

ジャンニヴェルサーチ ヴェルサーチェ ビジネスバッグ ブリーフケース 鞄 型押し
【その他、注意事項】
美品✨BURBERRY ビジネスバッグ　ブリーフケース　黒　A4可　鍵付き
ホームクリーニングを実施していますが個人出品で見落としや取りきれない汚れが残っていることもあります。
Calvin Klein(カルバンクライン)ビジネスバッグ

ルイヴィトン ダミエアンフィニPDV ビジネスバッグ
受取後に万一、配送による破損などが疑われる場合は必ず【評価前】に取引メッセージにて連絡をお願い致します。真摯に対応させて頂きます。
【大容量】コーチ　メトロポリタントート　ビジネスバッグ　2way ブラウン

【超美品】TUMI ALPHAビジネスバッグ
気持ちの良い取引を心がけています。ご協力頂けると幸いです。宜しくお願い致します^^
ルイヴィトン タイガ ポルト・ドキュマン ロザン ビジネスバッグ
カラー...ブラック
値下げします！　ミステリーランチ　エキスパンダブル3way
素材...ナイロン
5650 LOUIS VUITTON モノグラム コンセイエ ビジネスバッグ
バッグサイズ...A4サイズ収納可

廃盤 ビジネスバッグ 本革 ブリーフケース メンズ バーバリー 通勤 X6259

商品の情報

ブランドポーター
商品の状態目立った傷や汚れなし

PRADA　セカンドバッグ

トゥミ　アルファ 3ウェイ　TUMI

【2way】サルバトーレフェラガモ　ビジネスバッグ　レザー　ブラウン

COACH(コーチ) ビジネスバッグ カモフラージュ

希少✨ トゥミ ALPHA2 SOPHNET 別注 2way 26142ND2E

PORSCHE DESIGN 　ポルシェデザイン　カバン　バック　ケース　袋付き

メンズ　本革レザービジネスバッグ　Pal Zileli

希少 BALLY イタリア製レザーバック オールド

送料込☆ PORTER / POSITION ブリーフケース　吉田カバン
ご覧頂き、ありがとうございます。☆ブランドPORTER ポーター☆モデルTENSION/テンション　シリーズ☆カテゴリー　ビジネスバッグ ブリーフケース 書類カバン☆柄、特徴　　A4対応 B4対応ノート ビジネス 通勤 180度開口☆素材　　　　表：コーデュラナイロン(ウレタンコーティング)裏：210Dナイロン(ビニールコーティング)☆カラー　　　ブラック　黒【サイズ】タテ　30センチヨコ　40センチマチ　8センチハンドル　7センチ(本体からの立ち上がり)※誤差はご容赦ください。【商品詳細】耐摩擦、耐引裂強度に優れたコーデュラナイロンをメイン素材に使用した【TENSION/テンション】シリーズ。タフに使えて、長期愛用可能なビジネスバッグなどを取り揃えています。こちらは、B4サイズに対応したショルダーバッグとしてもお使い頂ける2WAYビジネスバッグ。背面には、携帯電話など小物を入れるのに便利な小ポケットが3つ付いています。【商品の状態】こちらの商品は中古品のため多少の使用感はありますが、特に目立つキズや汚れのない状態の良い美品になります。【真贋】大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【その他、注意事項】ホームクリーニングを実施していますが個人出品で見落としや取りきれない汚れが残っていることもあります。受取後に万一、配送による破損などが疑われる場合は必ず【評価前】に取引メッセージにて連絡をお願い致します。真摯に対応させて頂きます。気持ちの良い取引を心がけています。ご協力頂けると幸いです。宜しくお願い致します^^カラー...ブラック素材...ナイロンバッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報

ブランドポーター
商品の状態目立った傷や汚れなし

最新のデザイン 【良品】PORTER TENSION 2wayブリーフケース 627-17307 ビジネスバッグ

18分钟前

最新のデザイン 【良品】PORTER TENSION 2wayブリーフケース 627-17307 ビジネスバッグ

¥12,400 ¥10,540

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