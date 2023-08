海外アウトレットより個人輸入したTUMIの代表的なモデル アルファ3ブリーフパックです。

スタイル番号:2603578D3

スタイル: 0798673D

「ブリーフパック」は、通勤時にハンズフリーの快適さを可能にしながら、ビジネスにも使える外観を兼ね備えます。広々としたメインコンパートを持ち、ビジネスアクセサリーをきちんと整理して収納できるようにデザインされ、多数のポケットを内装と外装に装備。PC、タブレット、その他のビジネス必需品を収納するスペースを備えています。 外装のポケットには、ペットボトルや傘の収納に便利な防水加工を施したポケットも装備。

参考価格 79,200円(TUMI直販)

主素材:FXTバリスティックナイロン/レザー

高さ:43cm 幅:30.5 cm 奥行き:20.5 cm

外装:

ファスナー開閉によるメインコンパートメント

ファスナー開閉による保護パッド付PC用コンパートメント(最大15インチ)

フロントのU字型ファスナーポケット

フロントのファスナーポケット(マチ付き)

サイドのファスナーポケット×2(うち一つには防水加工を施しています。)

保護パッドがついたバックパックストラップ

レザーアクセントのトップキャリーハンドル

アドアバッグスリーブ

内装:

保護パッド付タブレット用ポケット

オープンポケット×2

書類用ポケット×1

ファスナーポケット

メディアポケット×3

カードポケット×3

ペンループ×2

キーリーシュ

※私の出品商品は並行輸入品で、正規店での購入品ではありません。国内TUMIショップでのケアは受けられません。また細かな点で製品仕様の違いがある場合がありますので予めご了承ください。

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 新品、未使用

