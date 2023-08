MAISON MARTIN MARGIELA

【美品】MAISON MARTIN MARGIELA × H&M ワンピース

メゾンマルジェラ × H&M コラボ商品です。

coco様専用★ピンクハウス ブティック★お腹から音が鳴るくま白+野ばらくま黄色



【栀】LO346 lolita オリジナル jsk ロリータ ワンピース

フリーサイズですがビッグシルエットなので

【RIEHATA × atmos pink】カラーブロッキングジャンプスーツ

幅広い方が着用する事が可能です。

merlette soliman マーレット ソリマン

数回しか着用してないので、かなり美品です。

AMERI MANY WAY TULLE VEIL SET UP Mサイズ



プリーツプリーツワンピース

色褪せやほつれ等も御座いません。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

MAISON MARTIN MARGIELA メゾンマルジェラ × H&M コラボ商品です。フリーサイズですがビッグシルエットなので幅広い方が着用する事が可能です。数回しか着用してないので、かなり美品です。色褪せやほつれ等も御座いません。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

Mercuryduo セットアップグレースコンチネンタル コード刺繍サロペットレオナール ワンピース サイズS レディース